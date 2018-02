L'Audiència absol l'acusat d'abusar de la seva fillastra a Olot

D'afrontar 15 anys per haver abusat de la seva fillastra a sortir amb una condemna de 6 mesos per haver-li netejat el cul massa fort. L'Audiència de Girona ha sentenciat el cas de l'home a qui va jutjar a porta tancada a mitjan gener. El cas es remunta al març del 2016. L'acusat estava casat amb una olotina que tenia dues filles d'una relació anterior.

Segons recull la sentència, la tarda-vespre del dia 18, l'home es trobava a casa amb les dues nenes. Cap a quarts de nou de la nit, la petita va anar al lavabo i va demanar ajuda per netejar-se. L'acusat hi va anar, però a l'hora de passar-li un tros de paper higiènic o una tovalloleta, ho va fer amb tanta força que la va acabar lesionant. De fet, la sentència esmenta que li va arribar a introduir un dit a la vulva sense adonar-se'n i li va provocar una fissura. L'endemà, com que la nena sagnava, el matrimoni la va dur fins a l'hospital d'Olot i va ser allà on els metges li van detectar la ferida i li van haver de fer tres punts de sutura per frenar l'hemorràgia.

Això va fer saltar les alarmes i va provocar que l'home acabés acusat d'haver abusat de la fillastra. S'enfrontava a una pena global de 15 anys de presó, a passar-se'n 10 més en llibertat vigilada, a no poder-se acostar a menys de 200 metres de la menor i una indemnització de 7.000 euros.



«Molt fort i molt bèstia»

L'Audiència rebutja que l'acusat abusés en cap moment de la petita. El tribunal considera que va fer-li mal a l'hora de netejar-la. Per concloure-ho, es basa en la mateixa declaració del processat –que admetia ser «molt fort i molt bèstia» - i també en la que va fer la menor durant l'exploració en fase d'instrucció. Per tot plegat, el tribunal l'acaba condemnant per un delicte de lesions per imprudència greu. I aquí, li imposa la pena màxima que preveu aquest tipus penal, sis mesos. En matèria de responsabilitat civil, la sentència l'obliga a indemnitzar la menor amb 2.935 euros.