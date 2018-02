Millo avança que Aena podria projectar el baixador del TAV a l'aeroport en el pla director

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha insinuat que el nou pla director d'Aena per Catalunya inclourà el baixador del Tren d'Alta Velocitat (TAV) a l'aeroport de Girona. La presentació del paquet de mesures està previst que la faci el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, el proper dilluns. Millo no ha volgut entrar en detalls però, en una roda de premsa aquest dimecres, ha admès que el document "inclourà millores de la connectivitat de l'aeroport de Girona". D'altra banda, aquest any Aena invertirà 11 milions en la infraestructura ubicada a Vilobí d'Onyar (Selva). Les actuacions han de servir per millorar la pista i dotar la plataforma de més "capacitat i competitivitat". El Girona Costa Brava va tancar el 2017 amb un creixement que frega els dos milions de viatgers. Un canvi que, segons Millo, "no és conjuntural" i que "ha vingut per quedar-se".