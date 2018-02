El nivell de l'aigua de l'Estany de Banyoles comença a recuperar-se

El nivell de l'aigua de l'Estany de Banyoles continua essent molt baix amb mínims històrics de l'última dècada per la sequera i manca de precipitacions dels últims mesos. Tot i això, les pluges dels últims dies han marcat un petit canvi de tendència i, ara, l'Estany comença a recuperar-se. A principis de gener, les dades de la sonda instal·lada marcaven nivells per sota de la coneguda com a cota 0 i es calculava que en dos anys l'Estany ha perdut 300 milions de litres i s'havia accentuat durant el 2017.