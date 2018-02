Les proves de 4t d'ESO avaluen la comprensió lectora de l'alumnat

Els 7.362 alumnes gironins, 71.500 a tot Catalunya, que ahir van començar les proves de competències bàsiques de 4t d'ESO van trobar un text adaptat de La busca, de Pío Baroja, un relat en primera persona dels primers dies d'un estudiant d'Erasmus a Nàpols i un petit qüestionari sobre aquesta experiència, completat amb els comentaris que va provocar en publicar-se a Internet.

Així, a l'examen van entrar tres textos amb la novetat que, a banda de les preguntes de cada escrit, n'hi havia tres de globals amb les que havien de relacionar aspectes de cada relat. Després van escriure una redacció, explicant els motius pels que les persones viatgen.

Aquesta va ser la prova de competències bàsiques de llengua castellana. Pel que fa a la catalana, hi va entrar un fragment de La bogeria, de Narcís Oller, un text adaptat sobre la Monyos i un intercanvi de correus electrònics entre una parella, en la distància de Barcelona i Nova York. Com en castellà, les preguntes sobre gramàtica, ortografia o vocabulari es feien a cada exercici, però hi havia una activitat amb tres qüestions globals que feia diferenciar als estudiants la informació de cada font. En l'apartat de l'expressió escrita, van haver de defensar si creien que és millor «seguir el corrent majoritari o ser tu mateix».

Per primera vegada, s'han inclòs qüestions que afecten més d'un text a la vegada perquè, així, el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu vol comprovar que els estudiants catalans són capaços de relacionar conceptes i llegir de manera transversal els textos.

L'examen de matemàtiques constava de sis activitats diferents, amb la geometria present en almenys tres. Un dels objectius de les proves és posar els estudiants davant de situacions reals. Avui, s'avaluarà la competència cientificotecnològica i la llengua estrangera de l'alumnat de 4t d'ESO.

Rebuig a les proves



El sindicat Ustec·STEs es va tornar a mostrar crític amb aquesta avaluació i la va assimilar a les revàlides de la Lomce –coneguda com a Llei Wert–, de les que, segons l'organització, comparteix la filosofia. Ustec·STEs va denunciar que els resultats de les proves s'utilitzen com a indicador per fer rànquings i classificacions de centres, fins al punt de contribuir a determinar les retribucions del professorat. Per al sindicat, l'alumnat està sobradament avaluat cada dia pel professorat i van defensar l'avaluació continuada per garantir la millora constant. Per aquest motiu, van dir que donen suport a les iniciatives d'alumnes i famílies per «desobeir» les competències bàsiques.

Per la seva banda, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) va fer una crida al boicot, sobretot a través de Twitter, en què s'adreçava als estudiants contraris a aquesta avaluació amb el lema «l'educació no és una competició». A través de les xarxes i de l'etiqueta #incompetencies18, alguns estudiants van penjar els exàmens boicotejats i, en algun cas, amb l'argumentació que portava a dur a terme aquesta acció.

Paral·lelament, i davant la proximitat de les proves diagnòstiques de 3r i 6è de Primària, algunes AMPAs s'han començat a mobilitzar a través de la Xarxa d'Escoles Insubmisses per informar les famílies de les possibilitats davant aquestes proves, que consideren que classifiquen les escoles i fomenten la segregació escolar.