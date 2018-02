Les temperatures cauen en picat i hi ha valors sota zero en moltes zones de Girona

Les temperatures mínimes avui han caigut en picat a la província de Girona i els valors sota zero són ben presents a la majoria de localitats.



Amb tot, la zona de l'Empordà se n'ha salvat i els valors encara es mantenen en positiu.



El temporal de neu i fred ha remès però ara ha tocat aquesta baixada de les temperatures que afecta molt destacadament les zones del Pirineu on hi fa fred de ple hivern i hi ha hagut fortes gelades.



A Puigcerdà s'ha registrat avui una mínima d'11 graus sota zero, a Das de -14,9 i al Ripollès, a Ulldeter la mínima ha davallat fins als -13,1 graus i a Sant Pau de Segúries és de -5,4 graus.





Bon dia, la mínima a Puigcerdà, barri estació ha arribat als -7.5ºC, https://t.co/8tD6SDgAjn primers raigs de sol damunt el Cadí. pic.twitter.com/1Nun8Bhd94 — Jordi Queralt (@meteopuigcerda) 7 de febrer de 2018

A d'altres zones de la demarcació els registres tampoc són gaire elevats. Per exemple,a La Selva també hi ha valors negatius com ara els -1,1 de Vilobí d'Onyar i a la Garrotxa, de -2,5 graus.