El temporal remet i deixa gruixos de neu de prop d'un metre al Ripollès

El temporal de neu i pluges va remetre ahir i, tot i això, durant el dia encara va provocar algunes complicacions a la província de Girona. El que s'ha convertit en la nevada més intensa de l'hivern va generar problemes de mobilitat perquè dues carreteres van romandre tallades i ja ho estaven des del diumenge: són la GIV-4016 entre Planoles i Toses i la GIV-5201 entre Viladrau i Sant Marçal de Montseny. En altres vies encara va necessitar-se l'ús de cadenes, però es tracta d'una xarxa viària molt secundària.

A més de l'afectació viària també n'hi va haver de ferroviària. I és que des del dilluns no hi havia servei de Rodalies a l'R3 entre les estacions de Ripoll i Puigcerdà. La situació es va normalitzar després de retirar-se la neu de les vies. En total va estar un dia i mig sense servei. I pels volts de dos quarts d'una del migdia, els combois ja circulaven fins a la Tor de Querol.

Amb tot, cal destacar que durant la nit de dilluns a dimarts va continuar nevant i, segons el Meteocat, això va fer que encara s'acumulés neu nova en àrees del Pirineu. Uns gruixos menors però que han deixat en total fins a 94 centímetres de neu entre diumenge i ahir a Ulldeter. A Núria la neu també ha estat benvinguda durant el temporal i hi ha hagut un gruix de 93 centímetres.

La neu també va provocar altra vegada afectacions a les escoles del Pirineu. Al Ripollès ahir es van tornar a suspendre nou rutes de transport escolar. I això va deixar135 estudiants sense servei.

Pel que fa a actuacions dels Bombers, la nit de dilluns i la matinada d'ahir van haver de fer quatre sortides per efectes del temporal de llevant. Bàsicament per caiguda d'arbres o roques a les carreteres. A Ripoll, la Policia Local i Protecció Civil van ajudar un grup de joves que estava en una casa rural del municipi incomunicada des del cap de setmana.

Ahir el cap dels Mossos de Trànsit a Girona, en una entrevista a la Cadena SER, va explicar que s'ha multat amb 100 euros el conductor de l'autocar que va quedar entravessat diumenge a la nit a la carretera de Toses perquè no va respectar que els vehicles de gran tonatge no podien circular per la via per la nevada.

El temporal d'aquests tres dies també ha deixat pluges i quantitats destacables. A Viladrau, per exemple, s'han registrat fins a 109,2 litres durant l'episodi; a Arbúcies, 84,8; o a les Planes d'Hostoles, 80. Són unes quantitats destacables però a la pràctica, segons recollia ahir Europa Press, per als embassaments això és una petita injecció d'hectòmetres. En concret, el sistema Ter-Llobregat ha passat de 276,10 a 280,24 en un sol dia. A aquestes quantitats caldrà sumar-hi l'aigua procedent del desgel.