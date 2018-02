«Estem arran de costa i és estrany que nevi; m'ha sorprès»

Tots recorden l'extraordinària nevada del 2010 i esperen que el col·lapse que es va generar no es repeteixi. Llagostera (Gironès) s'han despertat aquest dijous amb precipitacions de neu que han començat a quallar ràpidament i han deixat els carrers del municipi emblanquinats però sense problemes circulatoris. Alguns dels seus veïns han explicat que feia anys que no veien nevar i que els ha sorprès. És el cas d'en Nicolae, que viu al poble des del 2006 però que és originari de Romania. "Estem arran de costa i és estrany que nevi; m'ha recordat a quan era petit al meu país", ha dit. La neu també ha agafat per sorpresa a una altra veïna de la població, la Judith Martin, que estava treballant a Sant Feliu de Guíxols i a mig matí ha decidit tornar per evitar riscos. "No és normal però a vegades també neva", ha assegurat una altra veïna, l'Angustia Mejías.