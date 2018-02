Besalú reprodueix la làpida de la filla del rabí Yosef

La inscripció diu: «Raquel, filla del rabí Yosef». El 1090, algú va gravar les paraules en una làpida per recordar una dona que havia mort en el si de la comunitat jueva de Besalú.

Ben content hauria estat l'escultor, si hagués sabut que un mil·lenni després, la seva feina seria reproduïda amb una tecnologia hereva, això sí, de la matemàtica, l'aritmètica i la geometria que van servir per elevar el temple del rei Salomó, a Jerusalem; tantes vegades ensorrat i reconstruït fins a la seva destrucció final. Enfonsat per Roma, el Gran Temple de Jerusalem encara era enyorat per Raquel, el seu pare, el rabí Yosef, l'autor de la inscripció i tots els jueus de Besalú i de l'Europa Medieval.

Dimarts van tenir lloc els treballs de calibratge i de copsar imatges en tecnologia 3D per a la reproducció de l'estela de Raquel. La van marcar amb punts de llum per prendre-li les proporcions i la van envoltar d'una malla digital. Els volums van quedar documentats i ben aviat faran la reproducció.

Serà una còpia tan exacta que, en el futur, podria complicar el reconeixement entre l'original i la còpia.

Per això, el propietari, el Bisbat de Girona, ha posat la condició que les mides de la reproducció siguin diferents de l'original. També vol que el color difereixi. Això no obstant, a efectes dels visitants, l'aparença serà la mateixa. I tot que, com havia pactat, Besalú haurà de tornar la làpida original al Bisbat, podrà continuar mostrant l'estela que recorda l'existència a Besalú dels descendents dels expulsats de l'Israel del temps del Gran Temple.

De làpida sepulcral jueva és l'única que es conserva a la localitat i això que la comunitat jueva hi va ser uns 500 anys, fins que els jueus de Besalú van ser dispersats, com havia passat, passava i encara havia de passar en la vall de llàgrimes mundial.

Quasi mil anys després, els descendents de Raquel s'han convertit en ciutadans del món que cerquen els testimonis dels seus avantpassats per Europa. Això no obstant, de testimonis d'aquella gent rebutjada, expulsada, minoritzada i amagada durant segles no n'hi ha tants.

Amb els banys, la sinagoga, els forats de la mezuzà i la làpida, Besalú s'ha convertit és un imant per als jueus que enyoren el Gran Temple i que representen molt de turisme de sentiments.