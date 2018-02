Boicot d'alguns estudiants a l'avaluació de quart d'ESO

L'avaluació de les competències bàsiques amb què l'alumnat acaba la Secundària obligatòria, que el Departament d'Ensenyament ha fet aquesta setmana per setè any consecutiu, ha provocat una campanya de rebuig del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) que s'ha concretat en diversos exàmens boicotejats i, sobretot, en una protesta a les xarxes socials identificada amb l'etiqueta #incompetències18.

L'acció més aplaudida i difosa amb aquesta campanya és l'escrit d'una alumna de 4t d'ESO que, en comptes de redactar les 125 paraules que li demanaven per exposar la seva opinió sobre «què és millor: seguir el corrent majoritari o ser tu mateix?» –a l'examen de competència lingüística en llengua catalana– va explicar per què ha decidit boicotejar les proves. I ho va fer en l'espai per escriure un esborrany de la redacció; tot aclarint que «això no és un esborrany» sinó una explicació, repetida a la resta de formularis, dels «motius pels quals estic deixant en blanc aquestes proves». L'estudiant critica «la competitivitat entre centres» que, segons afirma, crea avaluacions com aquesta i aprofita per defensar recursos per «als que tenen una situació més complexa». Sobre el contingut dels exàmens, la noia qüestiona que s'avaluï «el que interessa al sistema» i que s'ignorin «l'esperit crític i les competències personals com l'educació emocional». L'escrit no ha estat difòs només per altres joves, sinó també historiadors i professors de Secundària com Manel Márquez, que va retuitar una foto del text recomanant llegir la «carta raonada d'una alumna contra les proves de competències bàsiques» i afirmant que «el pensament crític és el que mou el món». També ho va fer el sindicat de docents Ustec·STEs, crític amb l'avaluació externa de 4t d'ESO, que va escriure: «Hi ha futur. Una alumna boicotejant les proves de competències bàsiques de forma raonada». Tots dos casos es van adherir al hashtag #incompetències18 creat pel SEPC.

A les comarques de Girona, aquest dimarts i dimecres, 7.632 estudiants de quart d'ESO han fet les proves per avaluar les competències bàsiques.