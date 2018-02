«Canvi de tendència» després d'uns anys difícils

El delegat de l'Estat a Catalunya, Enric Millo, va aprofitar ahir per fer un balanç de les xifres de l'aeroport de Girona-Costa Brava i de l'impacte per al territori. En primer lloc, va destacar que malgrat «les dificultats dels darrers anys a l'aeroport», quan Ryanair va canviar l'estratègia i es va emportar nombroses rutes a Barcelona, ara «s'ha produït un canvi de tendència» que «és el preàmbul d'una nova etapa» a l'aeroport, un canvi que «ha vingut per quedar-se», va dir. Així, Millo va destacar que el 2017 es va tancar amb 1.946.816 passatgers, un increment del 17%; amb 13.805 operacions comercials (un 16,5% més que el 2016) i 125 tones de càrrega transportades, unes «quantitats modestes» però que són un 144% més. Tot plegat, gràcies «a una política de diferenciació» per ampliar el nombre de companyies (Ryanair ocupa el 74% de les operacions) però «altres companyies han incrementat un 20%». A més, l'aeroport genera, va afegir un impacte a la demarcació de 506 milions d'euros de qui arriba a la demarcació (en comerç, restauració, allotjament...) i un 96% dels passatgers són de fora de Catalunya i un 4% locals. Finalment, va remarcar que en 10 anys s'han invertit 150 milions a l'aeroport, i per al 2018 seran uns 11,5 milions per a la pista o a la plataforma que milloren «la capacitat i competitivitat» de l'aeroport.