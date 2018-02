El Carnaval de Vidreres inclou una rua nocturna

Arriba la Festa del Ranxo i el Carnaval de Vidreres. Aquest cap de setmana els carrers del municipi s'ompliran de disfresses, música i moltes activitats. El programa segueix la mateixa estructura que altres anys amb una àmplia oferta d'activitats que vidrerencs i vidrerenques podran gaudir intensament: gastronomia, música, concursos i una extensa oferta cultural, entre d'altres. La principal novetat és la incorporació a la programació d'una rua nocturna organitzada pel Casino la Unió, que tindrà lloc el primer dia de la celebració del Carnaval de Vidreres, aquest dissabte.

Tothom que ho desitgi podrà participar a la desfilada de disfresses -individualment, amb parella o amb colla-. La rua arrencarà a les 23.30 h del carrer Catalunya núm. 15 i des de l'organització prometen moltes sorpreses. Durant el dissabte també tindran lloc activitats per als més petits com l'espectacle de la Xerinola d'en Rikus, així com el tradicional concert amb l'Orquestra Jove de la Selva al Teatre del Casino la Unió.

La festa del carnaval continuarà el diumenge amb un concert vermut (13 h), i el 51è Concurs de Disfresses Infantil amenitzat amb l'Animador Infantil Toni Vives (17.30 h). També serà el dia que s'iniciaran els preparatius per la Festa del Ranxo, una de les activitats més famososes i tradicionals que celebra la vila. Durant el matí es durà a terme la tradicional recollida d'aliments per elaborar el Ranxo a totes les cases de la vila de Vidreres.

I el dilluns, la recollida es durà a terme per les cases de pagès de Vidreres. Dia què també tidrà lloc el 45è Concurs Intercomarcal de Disfresses per a adults amenitzat amb el Duet La Solfa i el Show de l'Sporting Caulès i la Festa del Pijama, a càrrec de CreaMus.

La festa clourà el dimarts amb l'elaboració del Ranxo, dia que també tindrà lloc la gran rua del carnaval de Vidreres. Durant el matí es podrà passejar per la Fira del Ranxo amb stands d'artesania, gastronomia i altres especialitats, al centre de la vila, com també ballar sardanes amb la Cobla Flama de Farners, a la pista del Casino la Unió o participar a la tradicional subhasta del Ranxo. A les 12.30 h començarà l'animada cercavila de carrosses i comparses pels carrers de la vila.

Tot mentre a la plaça Lluís Companys es prepara el ranxo a les peroles. El tast oficial i el repartiment d'aquest saboròs plat tradicional serà a les 14 h. La festa finalitzarà amb un ball i berenar amb el conjunt Duo Styl a partir de les 18.30 h, amb coca i moscatell per a tothom.