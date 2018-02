Dipsalut ofereix formació a docents de Secundària

Dipsalut, l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, ofereix formació a docents de Secundària amb un curs sobre com parlar de consums i sexualitat amb els adolescents.

La formació -que és gratuïta i està acreditada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya- s'adreça al professorat de Secundària de la demarcació de Girona que desenvolupa el programa de Dipsalut «Sigues tu, eines i actius per a la salut».

El curs es durà a terme a la seu de l'Organisme (al Parc Científic i Tecnològic de la ciutat de Girona) els propers 19, 22, 26 de febrer i 1 de març. Les inscripcions han de formalitzar-se des del web del programa: www.siguestu.cat

En les sessions es plantejaran diferents estratègies per abordar les temàtiques de consums (alcohol i altres drogues, tecnologia...) i sexualitat amb l'alumnat de Secundària a partir del treball de les habilitats per a la vida i el sentit de coherència dels nois i noies.

La formació estarà impartida per l'equip tècnic del «Sigues Tu», per la filòsofa, formadora i coordinadora de projectes educatius, Míriam Alemany (referent en l'educació en valors amb perspectiva feminista i comunitària) i pel psicòleg especialitzat en atenció i prevenció en el consum de drogues, Jordi Bernabeu.

Míriam Alemany i Jordi Bernabeu, experts en aquestes temàtiques i amb àmplia experiència en intervenció directa amb adolescents, duran a terme una sessió teòrica i reflexiva amb l'objectiu de fixar les bases del coneixement actual en relació a la sexualitat i els consums.

A partir d'aquí, es proposaran estratègies concretes de dinamització per abordar aquests temes a l'aula en el marc del programa Sigues tu.



El programa «Sigues tu»

El «Sigues tu, eines i actius per a la salut» és un programa dissenyat per entrenar les habilitats per a la vida dels infants i els adolescents. Les habilitats per a la vida són destreses psicosocials (com, per exemple, la capacitat de resoldre problemes o de gestionar les emocions) que complementen i optimitzen la intel·ligència i els coneixements. Desenvolupar aquestes habilitats és clau per prendre bones decisions en matèria de salut i per afrontar de manera positiva els desafiaments de la vida quotidiana.

El programa es duu a terme en escoles i instituts de la demarcació de Girona. Es treballa des de 1r de Primària fins a 4t d'ESO. El desenvolupen docents i tècnics de Dipsalut i d'organismes col·laboradors, com ara la Fundació Catalana de l'Esplai, amb el suport de materials didàctics adaptats a cada edat.

A partir de recursos didàctics adaptats a cada edat (contes, historietes, àlbums de cromos, vídeos...), s'inicia una reflexió a l'aula sobre aspectes com ara la importància de respectar-se a un mateix i als altres, de saber prendre decisions, d'afrontar els desafiaments de manera positiva o de mantenir el sentit crític enfront de les pressions del grup.

Els materials també permeten abordar temes com el consum de tabac, alcohol i altres drogues, l'ús racional de medicaments o la importància del descans i d'una bona alimentació.