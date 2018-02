La disbauxa i la gresca del Carnaval arriben a les comarques gironines

Els municipis gironins es preparen per celebrar en els propers dies la festa del Carnaval. Una celebració on la disbauxa i la gresca són el plat del dia. Durant dues setmanes, cercaviles de disfresses, comparses i carrosses ompliran de colors els carrers gironins, tot acompanyat d'una gran oferta d'activitats per a tots els gustos i edats.

Oficialment, el carnaval donarà el seu tret de sortida avui amb el Dijous Gras, popularment conegut com el dia de la truita perquè és típic menjar aquest plat amb botifarra d'ou. Originalment, la qüestió era atipar-se d'aliments greixosos, normalment en una sortida al camp, per preparar-se per a l'abstinència de la Quaresma.

La festa finalitzarà el 14 de febrer amb l'enterrament de la sardina i del rei Carnestoltes, acusat de crear massa disbauxa entre els veïns i veïnes dels municipis. Sa Majestat llegirà el seu testament davant dels ciutadans en què convida a posar fi a la festa i començar una època de recolliment i devoció religiosa, la celebració de la Quaresma.



Celrà amplia el seu carnaval

El festival de les difresses engrandirà aquest any la seva programació a Celrà. «Fa dos anys que el nombre de carrosses i participants a la desfilada ha incrementat. És per aquest motiu que hem decidit allargar la festa», apunta Dani Cornellà, alcalde i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Celrà. La gran festa tindrà lloc el diumenge 18 de febrer amb una gran desfilada pels carrers que iniciarà el seu recorregut a 2/4 d´onze del matí a l'avinguda Catalunya. «Tenim confirmada la participació de quatre carrosses i esperem alguna comparsa», apunta Cornellà. Una xifra que doblaria l'assistència de l'any passat, on van participar dues carrosses i una comparsa. Des de l'alcaldia també esperen que, paral·lelament, s'incrementi el nombre de participants. «Esperem superar les 400 persones que van desfilar l'any passat», apunta Cornellà.

Després de la cercavila, tindrà lloc una de les novetats d'enguany: el dinar popular al pavelló de les Piscines. Organitzat per la Coordinadora de Festes, hi haurà un menú infantil de 4 euros i un d'adults de 8 euros.

Tot seguit tindrà lloc l'entrega de premis de la rua de Carnaval per la millor carrossa, la millor comparsa i el millor grup format per entre 3 i 10 persones. La festa del Carnaval finalitzarà a Celrà amb l'actuació infantil de Landry el Rumbero.



Les rues de Llançà

Al municipi de Llançà el carnaval arribarà demà amb la rua dels alumnes de la llar d'infants El Patinet i els alumnes del CEIP Pompeu Fabra. El punt àlgid de la celebració serà el dissabte amb la rua infantil, a les 16.30 h, i la rua popular a les 23 h.

Les dues cercaviles sortiran del carrer Castellar i passaran per l´avinguda Pau Casals, l'avinguda Europa, el carrer Gardissó i 8 de Març i finalitzaran a l'envelat. Espai que a la nit es transformarà en una discoteca amb l'actuació de l'Orquestra Tropical i la música del dj RKO.

El Carnaval de Llançà finalitzarà el diumenge amb la festa del Ranxo. El dia començarà a les 10.30 h amb un esmorzar gratuït a l'envelat. Tot seguit tindrà lloc el Ranxo popular, que any rere any atrau desenes de persones. La vetllada estarà amenitzada amb el ball del grup Àngel, el qual també actuarà a la tarda al gimnàs de l'INS i clourà la festa de Llançà.



L'Escala s'omplirà de colors

Un any més, el municipi de l'Escala s'omplirà de colors i música amb la celebració del Carnaval. La festa de les disfresses, que tindrà lloc aquest cap de setmana, s'ha convertit en una de les celebracions més esperades per a tothom. El Carnaval de l'Escala és una festa pensada per gaudir-ne en família. Les activitats són variades i per a tots els públics. Una de les peculiaritats és que s'hi balla la Farandola, un ball que no deixa indiferent els espectadors.

Enguany, la programació arrenca aquest dissabte amb la cercavila de disfresses infantil, una xocolatada popular, el ball d'animació infantil a càrrec d'Els Atrapasomnis, i el ball de disfresses amb Disco Móbil i Overdose Band.

El punt àlgid de la celebració serà el diumeng amb la Gran Rua de Carnaval, que sortirà a les onze del matí de l'avinguda Girona. Al migdia, hi haurà el dinar de Car­rosses i Comparses i, a la tarda, el Ball de disfresses a càrrec de Jukebox. La festa finalitzarà el dilluns amb un dinar i ball de germanor.



Diversitat de personatges al Mercat del Lleó

Aquest cap de setmana estranyes, divertides i curioses criatures i personatges televisius atendran a les parades del Mercat del Lleó. L'establiment celebra aquest dissabte i diumenge una nova edició del Carnaval per contagiar d'alegria tots els clients que s'aproximin al mercat. Enguany, els comerciants es disfressaran de personatges ben diferents, sense seguir una mateixa temàtica com s'havia fet en altres edicions.

A més, com a novetat, els més petits podran gaudir de la festa jugant al joc dels cubs, on hauran de completar els personatges disfressats del Mercat del Lleó.