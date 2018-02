Ensenyament convocarà 15.658 places de funcionaris fins al 2023

El Departament d'Ensenyament convocarà d'aquí al 2023, 15.658 places d'oposició de docents, una mesura que ha de permetre reduir la taxa d'interinitat del cos de mestres i professors al 8% i estabilitzar el sector, després d'uns anys afectats per les limitacions de les taxes de reposició. A aquestes places, que depenen de la Llei de pressupostos de l'Estat i estan planificades en base a un acord de Govern de l'octubre, se li han de sumar les baixes, sobretot per jubilacions, que s'aniran donant els propers anys i, per això, fonts del Departament xifren al voltant de 5.000 les places que es convocaran cada curs, des del 2019 fins al 2023.

Tot i que no està tancat, fonts d'Ensenyament han explicat que es planificaran aquestes proves per poder donar, a cada especialitat, dues oportunitats per accedir a les oposicions. Tenint en compte que les oposicions de l'any passat van ser d'FP i les d'enguany, principalment de Secundària, podria ser que les properes fossin d'Infantil i Primària. En els cursos següents, s'anirien alternant les especialitats per poder complir aquesta premissa de facilitar l'accés de cada docent com a mínim dues vegades. El gruix de cada convocatòria dependrà dels percentatges d'interinatge de cada cos i es calcula que a Secundària són, actualment, bastant més alts que a Primària. Aquests temes s'estan començant a discutir a la Mesa de funció pública per arribar a un acord entre l'administració i el sindicats.



La valoració de les proves

Fonts del Departament han recalcat que l'alta taxa d'interinatge provoca inestabilitat i que no permet la consolidació dels equips docents compromesos amb el projecte educatiu concret de cada centre.

Les futures proves es regiran pel nou Reial Decret que regula aquests exàmens i que ha incorporat, tot i que encara no està publicat, algun canvi respecte l'últim. Des d'Ensenyament es preveu que la part teòrica es ponderi amb un 30% de la prova i que la pràctica valgui el 70%, amb caràcter eliminatori. Amb aquests percentatges, des del Departament es preveu poder identificar les persones «més competents» per a l'exercici docent. Per això, se'ls permet mostrar quins procediments didàctics utilitzarien i com enfocarien l'aprenentatge dins d'una aula, sense deixar de banda els coneixements específics. La presentació de la programació i la unitat didàctica, que es presenta de forma oral, serà la segona fase de la prova, mentre que els mèrits formen part de la darrera.