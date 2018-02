Reobren l'A-2 que ha estat tallada més d'una hora entre Caldes i Girona per la neu

La situació de nevades que afecta sobretot les comarques de la Selva, el Baix Empordà i el Gironès ha obliga a tallar l'autovia A2 entre Caldes de Malavella i Girona en sentit nord durant més d'una hora.



Aquesta restricció ha començat pels volts de dos quarts d'onze del matí per la forta presència de neu i per la possibilitat de plaques de gel a la calçada. I cap a les dotze i cinc del matí, ja tornava a ser oberta.



Els Mossos d'Esquadra desvien els vehicles els vehicles per l'autopista AP-7.





??? A l'A-2 a Caldes de Malavella s'ha restablert la circulació en sentit sud. En sentit nord, cap a Girona, es manté el desviament per les sortides/entrades 8 i 9 de l'AP-7 @transita2 @transitap7 https://t.co/X2p0BBQ08v „ Trànsit (@transit) 8 de febrer de 2018

La nevada ja agafa a #Girona i som a peu de carretera ajudant als conductors que ho necessiten. Recorda: Si et cal ajuda @112 pic.twitter.com/91V5pqlmS7 — Mossos (@mossos) 8 de febrer de 2018

La presència de neu a la calçada ha provocat almenys dos accidents de trànsit en el tram de la Selva de l'A2 aquest matí. Alguns conductors també han necessitat de l'ajuda dels serveis d'emergències en trobar-se amb les inclemències meteorològiques. Aquests accidents han provocat el tall de l'A2 en sentit sud mentre hi havia els serveis d'emergències treballant-hi.