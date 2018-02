L'escola Bell-lloc de Girona dona dues tauletes tàctils a l'UCI Pediàtrica del Trueta

L'escola d'Infantil Bell-lloc de Girona ha donat de dues tauletes tàctils per a la Unitat de Cures Intensives Pediàtrica de l'hospital Josep Trueta de Girona. Les tauletes han estat comprades amb els diners recollits amb l'esmorzar solidari que l'escola va organitzar per festes de Nadal, i aniran destinades al projecte «Fem volar les hores» de l'UCI Pediàtrica, que té per objectiu fer més entretinguda l'estada dels infants ingressats a l'hospital de referència de les comarques gironines.



Campanya de mecenatge

Aquesta donació s'engloba dins la campanya de mecenatge «Fes + Trueta» impulsada per l'hospital i que pretén apropar el Trueta a la societat gironina i fer que tothom qui ho vulgui pugui col·laborar activament en el seu creixement, ja sigui a través de donacions econòmiques directes, donacions de material o bé organitzant activitats solidàries a favor del centre.