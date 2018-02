L'hospital de Campdevànol estrena una nova cuina, en què s'han invertit 140.000 euros

L'hospital de Campdevànol va inaugurar ahir una nova cuina per millorar la qualitat del servei que ofereix el centre i actualitzar-ne les instal·lacions. Les obres de la nova cuina, ubicada en un espai diferent d'on estava l'anterior, han durat dos mesos i han requerit una inversió de 140.000 euros.

Entre les millores que suposa la nova cuina, de 165 metres quadrats, cal destacar l'adquisició d'una taula calenta i de carros de temperatura programable per preservar els diferents preparats en les condicions tèrmiques més adients abans de servir-los, l'habilitació d'una cambra freda per tractar-hi els aliments a baixa temperatura i la utilització de càmeres frigorífiques més grans per a la conservació del menjar.

Aquests equipaments, així com la planxa, la marmita i els fogons, són més eficients en qüestió energètica, fet que suposa beneficis per al medi ambient i una optimització dels recursos de l'entitat. «Les noves instal·lacions suposen un salt qualitatiu a molts nivells, tant pel que fa a l'eficiència energètica com a la simplificació de processos que suposa per als treballadors d'aquest espai», destaca el doctor Joan Grané, director gerent de l'hospital comarcal del Ripollès.

Tal com explica Ramon Roca, responsable de Serveis Generals de l'hospital de Campdevànol, «la modernització de l'equipament facilita els processos d'elaboració al personal de cuina i els permet treballar amb més marge de temps i eficàcia».

Així mateix, la posada en marxa de les noves instal·lacions, que funcionen des de fa una setmana, significa que ara es pot elaborar el 90% dels preparats alimentaris al centre, un 40% més del que es podia assumir anteriorment.

La renovació de les instal·lacions s'ha fet en el marc del canvi de contractació de l'empresa gestora del servei de cuina, actualment, a càrrec de Boris 45, que ha estat l'encarregada de gestionar les obres del nou espai i disposar-ne els equipaments. El canvi de l'empresa gestora no ha suposat ni suposarà modificacions en el personal de cuina, que continua sent el mateix que anteriorment.