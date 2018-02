L'Oncolliga inicia un grup de suport per a afectades de càncer de mama a la Garrotxa

La Fundació Oncolliga Girona, amb la col·laboració de l'hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, posarà en marxa aquest any un grup de suport per a afectades de càncer de mama per empoderar les dones a través d'un intercanvi d'experiències pròpies, així com ajudar-les guanyar confiança, seguretat, força i autonomia.

El grup estarà dirigit per una psicòloga que en farà el seguiment i promourà la dinàmica del grup, i per diferents professionals de la medicina, la infermeria o la dietètica que hi aportaran informació tècnica.

En total s'han programat deu sessions per tractar temes tan diversos com l'autocura de la pell i les mucoses, el maquillatge corrector oncològic, la gestió de les emocions, l'alimentació, la reconstrucció del pit o la prevenció del limfedema, entre d'altres.

Les sessions es portaran a terme a la Sala d'Educació de l'hospital d'Olot amb una periodicitat quinzenal i tindran una durada de dues hores, de 9.30 h a 11.30 h. La primera trobada tindrà lloc demà i el cicle es tancarà el pròxim 15 de juny.

«Participar en els grups de suport és positiu per a les dones amb càncer que volen expressar com se senten després del diagnòstic de la malaltia, conèixer altres dones que estan en la seva mateixa situació i aprendre estratègies per fer front als canvis a nivell físic i psicològic derivats de la malaltia», ha explicat Teresa Feliu, psicooncòloga de l'Oncolliga que serà l'encarregada de fer el seguiment del grup.

Les persones interessades a formar part d'aquest nou grup de suport poden contactar amb l'hospital d'Olot per a rebre tota la informació.



Altres serveis

El nou grup de suport se suma als serveis que l'Oncolliga ofereix actualment als malalts de càncer de la comarca i a les seves famílies i que són possibles gràcies a les aportacions dels socis i de les persones que col·laboren en les diferents activitats benèfiques que l'entitat organitza al cap de l'any.

L'entitat compta amb un magatzem a Olot amb material destinat a proporcionar comoditat al malalt i la seva família en la vida diària fora de l'hospital: cadires de rodes, caminadors, crosses, llits articulats, cadires de dutxa, grua... Tot aquest material s'ofereix en préstec de manera temporal, en funció de les necessitats de cada malalt.

A més, l'Oncolliga utilitza espais cedits per l'hospital d'Olot per oferir els serveis d'atenció psicològica, drenatge limfàtic, grup de gimnàstica per a afectades de càncer de mama i banc de perruques, tots ells de manera gratuïta. En els casos en què el malalt ho necessita, les visites dels psicooncòlegs i fisioterapeutes es fan a domicili.

L'Oncolliga continua també endavant amb la seva tasca de promoció d'hàbits saludables com a eina per prevenir el càncer. Una de les activitats més destacades en aquest àmbit és el Festival de la Fruita, dirigit a alumnes de primària d'Olot i comarca.