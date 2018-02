Menys del 5% dels infants menja cinc racions de fruita i verdura

Segons l'Enquesta de Salut de Catalunya 2016, només un 4,8%, dels infants de Catalunya entre 6 i 14 anys, menja les 5 racions de fruita i/o verdura que es recomana, essent un 5,3% en nens i un 4,3% en nenes. Aquests percentatges són encara més baixos a Girona, és per això que s'està treballant des de diferents àmbits per augmentar-ne el consum. A més de recomanar que 4 o 5 dies a la setmana s'ofereixi fruita fresca al menjador de l'escola, també es porta a terme el Pla de Consum de Fruita a l'Escola a través del Departament d'Agricultura, amb la col·laboració d'Ensenyament i de l'Agència de Salut Pública, on s'ofereix fruita fresca gratuïtament per esmorzar o berenar durant una setmana de cada mes a les escoles que ho han sol·licitat prèviament. També s'està intentant que cada vegada més establiments, sobretot els que estan a prop d'escoles, ofereixin fruita fresca atractiva llesta per consumir.