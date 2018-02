Més de 6.000 participants a les rues de Calonge i Sant Antoni

El Carnaval ha arribat a Calonge i Sant Antoni amb una quinzena d'activitats que implicaran les diferents colles i també a les escoles del municipi. Més de 6.000 persones participaran entre les dues rues de Carnaval que tindran lloc al municipi (el diumenge 11 de febrer, a Sant Antoni i el diumenge 18 de febrer, a Calonge).

La festa va donar el seu tret de sortida el divendres 2 de febrer amb la presentació del rei i la reina, que va tenir lloc a la Sala Fontova. Avui dijous tindrà lloc una doble rua escolar de disfresses de l'escola Pere Rosselló de Calonge, la primera a les 10 del matí, que sortirà del carrer de les Escoles fins arribar a la plaça de la Concòrdia, i la segona a les 16.30 h amb l'acompanyament del rei i la reina, que acabarà amb una festa amb xocolatada i discomòbil a la Sala Fontova. També avui dijous les escoles de Sant Antoni celebren la seva rua, amb la participació dels alumnes de l'escola La Sínia i Llevantí de Mar, que desfilaran a partir de les 15.15 h pels centre de Sant Antoni.

Després de les rues infantils, el Carnaval de Sant Antoni pren embranzida i celebrarà el mateix dijous la vesprada carnavalesca de les colles locals, i culminarà amb la gran rua de carrosses i comparses que tindrà lloc el diumenge 11 de febrer a partir de les 12 h.

Per a aquesta rua s'espera la participació d'unes 40 colles, que desfilaran des de la plaça de Catalunya fins a la plaça de la Llibertat pel carrer Sant Antoni. Les inscripcions per participar ja estan obertes i es poden fer fins dissabte 10 de febrer a l'Oficina de Turisme. Les colles participants a la rua tindran com a obsequi una caixa de cava i un pernil.

A Calonge el Carnaval continuarà una setmana més tard, el diumenge 18 de febrer, amb la despertada carnavalesca, l'esmorzar de les colles de Carnaval i la visita dels carnestoltes als centres geriàtrics.

A la tarda, a partir de les 16 h tindrà lloc la gran rua de carrosses i comparses, on s'espera la participació de més de 50 colles. Les inscripcions es poden fer a l'Oficina de Cultura.

El punt final del Carnaval de Calonge serà el dimarts 20 de febrer a la tarda, amb la cercavila de la comitiva del difunt Carnestoltes, la festa infantil i l'enterrament de la sardina amb la tradicional sardinada popular que es farà als jardins del castell.