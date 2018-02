Millo insinua que dilluns s'anunciarà l'arribada del TAV a l'aeroport de Girona

L'alta velocitat podria arribar aviat a l'aeroport de Girona-Costa Brava. Es tracta del conegut com a baixador del TAV, una nova estació a tocar de les instal·lacions de Vilobí d'Onyar que té projecte i que havia quedat encallat pendent del vistiplau de l'Estat (que ja hi era) i d'un conveni amb la Generalitat. Ara, es podria haver trobat una sortida i el baixador del TAV es podria anunciar dins un paquet de mesures del nou pla director d'Aena per als aeroports catalans que presentaran dilluns.

Així ho va insinuar el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, en una roda de premsa després de reunir-se amb el director de l'aeroport, Lluís Sala, amb el subdelegat a Girona, Juan Manuel Sánchez-Bustamente.

En concret, Millo va avançar que el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, dilluns visitarà Catalunya i, des de l'aeroport del Prat, «anunciarà i explicarà el pla director d'aeroports d'Aena» per Catalunya. «Entenc que també portarà notícies positives per al futur desenvolupament de l'aeroport de Girona i de la seva connectivitat, intermodalitat per als passatgers a tots els nivells», va afegir Millo.

Preguntat pels periodistes sobre si s'anunciarà que es desencalla el baixador, el delegat va dir que De la Serna presentarà dilluns el pla director d'Aena «i el que hagi d'anunciar el ministre, ho anunciarà el ministre». Amb tot, va «anticipar» que l'Estat ja va manifestar la seva «voluntat política» i el seu «objectiu» de «facilitar la connectivitat entre l'aeroport de Girona i l'alta velocitat» i, això, va reblar, «esperem que en un termini proper sigui una realitat». Sobre «el com i de quina manera crec que aviat ho podrem conèixer».



El projecte del baixador del TAV

De fet, l'abril de l'any passat, el ministre de Foment ja va anunciar que el projecte de fer un baixador del TAV a l'aeroport anava pel bon camí i que havia donat instruccions a Adif per tal que desencallés el conveni que s'ha de signar amb la Generalitat per tirar endavant l'obra. El baixador és un projecte que impulsa i paga el Govern català (costaria entre 9 i 11 milions) però necessita el permís d'Adif, que és el titular de les vies.

La signatura del conveni estava encallada des de feia més de dos anys i la creació de la nova estació d'alta velocitat és una de les obres incloses en l'agenda catalana del Corredor Mediterrani. La Generalitat calcula que tindria una demanda de 950.000 viatgers l'any.



Clau per ser la quarta pista del Prat

També l'estudi encarregat per l'Ajuntament de Girona a la universitat anglesa de Cranfield va estimar que el baixador, clau per convertir l'aeroport de Girona en la quarta pista d'El Prat, a 30 minuts de Barcelona i a 50 minuts de la Catalunya del Nord, permetrà doblar l'àrea d'influència i fer que 5,1 milions de persones hi puguin arribar en menys d'una hora.

L'anunci de Millo arribava poques setmanes després que el mateix delegat de l'Estat denunciés que la decisió de l'alcaldessa de Girona de trencar relacions institucionals amb l'Estat posava en risc projectes gironins importants com el mateix baixador del TAV.