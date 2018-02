N-II, la carretera que més desespera

Complirà l'Estat els terminis fixats per a l'acabament de les obres d'ampliació de la carretera N-II en els trams Maçanet-Sils (2019) i Medinyà-Orriols (2018)?

Resposta, concisa, telefònica, des d'un despatx de Madrid, d'un portaveu oficial del Ministeri de Foment, la institució que impulsa el projecte: «Les obres avancen a bon ritme». Punt. Cap més explicació, cap més detall sobre l'estat d'una obra que, a la província, s'ha convertit en una qüestió nacional, en una batalla llarguíssima que va començar l'any 2002, en temps dels governs de José María Aznar; aleshores els Pressupostos Generals de l'Estat consignaven una partida de 35,8 milions d'euros per desdoblar el segment Tordera-Fornells de la Selva, que setze anys després continua sense ser realitat, ja que l'autovia –l'A-2– que ha d'unir el nord del Maresme amb la frontera de la Jonquera només s'ha completat en els 6 quilòmetres i 668 metres que separen Sils de Caldes i en els 8 quilòmetres i 360 metres que separen Caldes de Fornells de la Selva. La resta de trams es troben en obres –els que estan més avançats– o en fase d'estudi i de redacció dels projectes –els que van més endarrerits.

Més explicacions, sense gaire eloqüència, ha donat el Ministeri al diputat del PDeCAT al Congrés per la circumscripció de Girona Jordi Xuclà, que l'octubre passat va registrar una bateria de preguntes per escrit sobre la situació d'aquesta reclamada infraestructura.

Així les coses, Foment assenyala que a 31 d'octubre del 2017, s'havien executat 7.823.550 euros de la partida prevista per al tram Sils-Maçanet (la projecció del Ministeri fregava els 19 milions d'euros, més del doble). Convertir aquest segment de carretera en una via de quatre carrils haurà costat, l'any 2019, 45,3 milions d'euros.

En els 3,4 quilòmetres de traçat compresos entre Medinyà i Orriols, l'Estat va executar, al tancament del desè mes de l'any passat, 5.224.310 euros, segons consta en la resposta per escrit al diputat Xuclà, que la va rebre el 15 de gener passat. La partida consignada en els Pressupostos de 2017 s'enfilava fins als 10,55 milions, el doble del que s'hi havia invertit efectivament a finals de l'octubre passat.

El juny de l'any passat els treballs van patir un nou contratemps com a conseqüència d'un corriment de terres en l'enorme talús aixecat a l'altura de Vilademuls. Es va obrir un esvoranc d'un metre i mig de fondària i d'uns 300 metres de longitud que, segons tècnics de la unió temporal d'empreses (UTE) formada per MJ Grúas i Vías Construcciones, podia comprometre el termini de finalització de les obres, extrem que fonts del Ministeri van negar. Segons l'Estat, aquest tram estarà llest abans que acabi l'any.



«Es troba en fase d'estudi»

També preguntava Xuclà pel segment de més al sud, el que uneix Tordera i Maçanet, que no serà desdoblat sinó «condicionat»; i diu Foment que «l'execució (...) és l'adequada a l'estat actual administratiu de l'actuació», que no és altre que «en fase d'estudi». El «condicionament» d'aquests 8,9 quilòmetres té un cost previst de 34,9 milions; els Pressupostos de l'Estat hi conferien una partida de 5,2 milions per l'any passat. Foment, però, no especifica ni a Jordi Xuclà ni a Diari de Girona quina és l'execució real del pressupost. Es va a «bon ritme», diu. Punt.