Neva en cotes baixes de les comarques de Girona

Alguns veïns de les comarques de Girona que s'han llevat pels volts de les nou del matí han pogut veure que tenien els cotxes ben blancs per la gelada però en altres poblacions, especialment de la Selva interior, el Gironès i el Baix Empordà, s'han trobat una fina cap de neu.



I és que de bon matí i a mesura que passen les hores està nevant en molts punts de la província i en cotes, on és molt poc habitual.



La cota es situava aquest matí a 200 metres però segons l'últim avís del Meteocat per neu, està previst que nevi a cota zero o a 100 metres al llarg del dia en aquestes àrees.





Tens fotografies i vídeos de la nevada? Si tens fotografies i vídeos de les nevades d'avui i vols que els publiquem, envia'ls via WhatsApp al número 628 81 83 78. També els pots compartir als nostres perfils de Facebook i Twitter.

Avís per neu per avui dijous dia 08/02/2018. Les zones més probables seran litoral i prelitoral central i nord. #meteocat pic.twitter.com/XJPPepUoVd — Meteocat (@meteocat) 8 de febrer de 2018



Efectes de la nevada a les vies de trànsit gironines. Les imatges del següent vídeo corresponen a la C-65 al seu pas per Llagostera (cedit per Meritxell Estanyol) pic.twitter.com/hZlSpV6xDY — Diari de Girona (@DiarideGirona) 8 de febrero de 2018



Així han quedat d'emblanquinats els camps propers a Llambilles (vídeo cedit per Meritxell Estanyol). pic.twitter.com/TIQ5n1jI6d — Diari de Girona (@DiarideGirona) 8 de febrero de 2018



Ahora, #Nieve en #AP7 entre Girona y La Roca. Nuestras máquinas quitanieves trabajan en la zona. Adecue velocidad a las condiciones de la calzada pic.twitter.com/p0W2LpFT0P — Tráfico Autopistas (@infoautopista) 8 de febrer de 2018

Escoles tancades

On la nevada està essent més intensa és la comarca de la Selva i una mostra d'això en són també, que la fina cap de neu que s'hi ha anat acumulant. A les deu del matí, la nevada s'ha intensificat en punts comi fins i tot s'han vist les primeres volves de neu en punts propers a la ciutat deAl litoral també hi està nevant, sobretot de la zona del Baix Empordà.Arran de la baixada de temperatures i de la nevada hi ha problemes deLa Nacional II tambéPels volts de quarts d'onze del matí, les volves de neu també han arribat al centre de la ciutat de Girona.El Servei Català de Trànsit recomana molta prudència als conductors que hi circulin. Per la seva banda, desAquesta situació meteorològica ha provocat incidències en centres escolars de les comarques de Girona i segons ha informat el Consell Comarcal de la Selva,Aquí hi entren escoles i instituts de Sils, Breda, Hostalric, Caldes de Malavella, Riells i Viabrea, Riudarenes Sant Feliu de Buixalleu, Sils, Cassà i Llagostera.Pel que fa al transport, hi ha 29 rutes que han avançat l'hora de recollida dels alumnes, passant del migdia a mig matí, per evitar possibles incidències. Aquest fet afecta a 700 alumnes.