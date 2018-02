Platja d'Aro celebra el Carnaval amb una vintena d'activitats

El municipi de Platja d'Aro està immers en la celebració del Carnaval, que va començar el 3 de febrer i s'estendrà fins al 14 de febrer. El punt àlgid serà aquest dissabte amb la Gran Rua de Carrosses i Comparses, que comptarà amb la participació d'una setantena de colles. A banda, la festa de les disfresses ve acompanyada d'una vintena d'activitats amb el carrer com a escenari principal.

La regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro i la Federació de Colles de Carnaval aposta de nou per un carnaval popular i familiar -on només tres activitats són de pagament, a preus populars. Enguany el cartell promocional és una composició realitzada sota la direcció d'art de Nyaki Xarnach, amb fotografia de Jordi Roca i amb Alexandra Cuatrecasas com a model protagonista.

El carnaval va començar el cap de setmana passat amb el Sopar de Colles, la Trobada Infantil a s'Agaró i el Canvi d'Atributs. També va ser el moment de conèixer el Rei Carnestoltes, El Trencadís de Mar Obert, i la Reina Carnestoltes, La Sagrada Xalana, de la Colla La Xalana del Port.

Ara, el Carnaval de Platja d'Aro encara el seu punt de màxima esplendor amb les tradicionals cercaviles pels carrers i places de la vila. Avui, dijous Gras i jornada festiva al municipi, s'inaugura amb la despertada general pels carrers de la vila a les cinc de la matinada, i continuarà amb el pregó de Ses Majestats Carnestoltes des del balcó de l'Ajuntament de Platja d'Aro a les 13 h.

Tot seguit, hi haurà una arrossada popular i disco mòbil per a un miler de comensals a les 14 h. A la tarda, es durà a terme la plantada de carrosses de les colles locals, a les 18 h, i l'ambientació de bars i restaurants, al vespre.

El gran dia serà el dissabte amb la Gran Rua de Carrosses i Comparses, que es presenta amb un format desdoblat. Al matí, a les 11 h, desfilaran una desena de colles en modalitat d'exhibició; i a la tarda, a les 16 h, passejaran les seves disfresses una setantena de colles més que opten als més de 8.000 euros en premis.

Tindran premi els cinc primers classificats de les cinc categories que hi ha: Carrossa Gran, Carrossa Petita, Comparsa, Disfressa i Colles Locals. A més, també hi haurà un guardó únic per a la millor Colla Debutant.

Més enllà de les colles procedents de diversos punts de les comarques de Girona, també hi participen les colles dels Reis Carnestoltes de Castell-Platja d'Aro, i dels carnavals agermanats de Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro, però fora de concurs.

El lliurament de premis serà el mateix dissabte a partir de la mitjanit en el ball de Carnaval al Palau d'Esports i Congressos. La vetllada comptarà amb la música del conjunt The Jukebox.

L'endemà diumenge les activitats prendran els carrers amb els jocs gegants de Jugantots (11-14 h), la Rua de Colles Locals a Castell d'Aro (12 h) i animació amb la música de Tamborian's (12 h) i l'espectacle La Gran Família amb la Companyia Fadunito (17 h).

L'Enterrament de la Sardina, el dimecres 14 de febrer a les 19:30h, clourà els actes i les activitats del Carnaval de Platja d'Aro amb la tradicional concentració, cercavila i sardinada popular.