Rècord històric de participants a la rua de Sant Feliu de Guíxols

Aquest any el Carnaval de Sant Feliu de Guíxols ha arribat carregat de novetats, de música i, sobretot, de molts colors. La desfilada de comparses i carrosses, que tindrà lloc demà a la tarda, ha batut rècord d'inscripcions amb un total de 4.022 participants i 63 colles procedents de 14 poblacions diferents.

La rua començarà a les sis de la tarda i seguirà l'itinerari històric guixolenc, recuperat a l'edició anterior: des de la cantonada de la carretera de Girona amb la Rambla Joan Bordàs, baixant per la Rambla Vidal fins a acabar davant del mar, on hi haurà la tribuna d'autoritats. Durant la rua també se servirà brou i xocolata calenta per fer passar el fred en dos punts de la carretera de Girona: davant de la Fàbrica i davant del bar Sarpa. A més, hi haurà una xurreria a la plaça Onze de Setembre i una Food-Truck a la cruïlla amb el carrer d'Antoni Ferrer.

La festa comptarà amb un servei gratuït de busos cada mitja hora fins a les 4 de la matinada, des de la zona de mar-centre (lloc on acabarà la desfilada del divendres) fins a l'Envelat del Guíxols Arena, el nou espai del Carnaval on se celebren bona part de les activitats que configuren el programa.

L´Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha apostat per portar la festa a aquest nou envelat per simbolitzar «festa grossa». El nou espai s'ha convertit en el veritable Palau del Rei Carnestoltes, Jose Cabrera, i la seva divertidíssima colla Les Esponges. També serà l'espai on avui es durà a terme la gran Festa del Dijous Gras amb el pregó inaugural a càrrec de les Padrines del Carnaval.

La Rua del Matí de diumenge per a les colles locals i l'enterrament de la Sardina el dimecres 14 de febrer són els altres punts forts del Carnaval ganxó. Les disfresses també engrescaran els més petits al ball infantil d'avui a la tarda i durant l'espectacle de carrer d'aquest dissabte al matí.

Enguany, l'Associació de Festes Ganxones -dedicada també en cos i ànima a la festivitat- premiarà la colla que més «visqui» el Carnaval ganxó amb 400€, a través d'un patrocini pactat amb quatre comerços locals: Matelsat Telecomunicacions, Llibreria Nobel, Perruqueria Neus Patón i Restaurant La Pansa.

Les ganes que el Carnaval ganxó té de capgirar la ciutat queden molt ben representades al cartell guanyador del concurs d'aquesta edició, de la il·lustradora Roser Matas, també premiada en anteriors concursos de cartells de Fires de Girona i de Festes del Tura d'Olot. Un disseny ple d'animació i essència marinera per fer passar a tots els veïns i visitants de Sant Feliu de Guíxols uns dies esbojarrats.