Sis projectes «en redacció»

«En redacció». Sis dels projectes per trams vinculats al desdoblament de la carretera N-II es troben, tot just, en fase de redacció; es tracta dels segments Orriols-Bàscara; la variant de Bàscara; el tram variant de Bàscara-Figueres; el Figueres-Pont de Molins; la variant de Pont de Molins i el tram de més al nord, el que haurà de connectar Pont de Molins amb la Jonquera. «En servei», des que l'any 2002 es va començar a parlar de la conversió de la carretera nacional en autovia, només hi ha el tram comprès entre Sils i Fornells de la Selva. Des d'allà, això sí, els vehicles poden arribar fins a Vilademuls pel tram gratuït d'autopista. El projecte de construcció de l'A-2, llargament reivindicat a la província, ha anat reservant partides en Pressupostos Generals d'anys successius, dissenyats per les administracions Aznar, Zapatero i Rajoy. D'inversions se n'han promès des de l'any 2004, però la gran majoria no s'han acabat executant. L'esclat de la crisi, el 2008, va ajornar encara més l'obra.