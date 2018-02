La verdura, els llegums i el peix, els punts forts dels menús escolars de Girona

Els menús escolars de la regió sanitària de Girona compleixen amb aspectes clau com la presència de verdura, llegums i peix, però els cal millorar la qualitat dels olis per cuinar i fregir i augmentar la fruita fresca i els ous. És la conclusió de la Revisió dels Menús Escolars del curs 2016-2017 a la Regió sanitària de Girona, que ha avaluat la programació dels menjadors de 98 escoles que van donar servei a 10.429 alumnes. Aproximadament cada tres cursos es revisen els menús dels 360 centres de la regió.

Les dades es van presentar ahir en una sessió a l'auditori Josep Irla de la Generalitat a Girona, un acte de l'Agència de Salut Pública en què també es va presentar la guia de L'alimentació saludable en l'etapa escolar, que entre d'altres destaca que cal disminuir els aliments poc saludables i reduir el consum de carns processades i vermelles, augmentar el de llegums i aliments integrals, a més de respectar la sensació de gana expressada per l'infant.

A banda de les 98 escoles revisades, les quals van rebre un informe de recomanacions per millorar la seva programació de menús, també es van elaborar 79 informes de seguiment de les mesures suggerides, que es fa al cap de tres mesos de la revisió.

Segons es desprèn d'aquest seguiment, hi ha hagut una millora d'aspectes clau en les programacions, com ara la presència de verdura, llegums i peix. La recomanació que els menús incorporin fruita fresca entre 4 i 5 vegades a la setmana és una altra de les recomanacions que ha millorat, ja que va passar d'un 76% de compliment a la revisió a un 92% al control de seguiment al cap de tres mesos.

Pel que fa a les carns processades (salsitxes, hamburgueses, mandonguilles...), que es recomana com a màxim una per setmana, va passar d'un 15% de compliment a un 70%. Pel que fa als aliments precuinats, un 79% de les programacions revisades complien amb la recomanació de servir-ne com a màxim tres cops al mes, percentatge que va augmentar fins al 95% en la revisió de seguiment. L'amanida com a guarnició del segon plat es recomana entre 3 i 4 vegades a la setmana i en la revisió inicial ho presentaven un 87% de les programacions, percentatge que va augmentar fins al 97% després de les recomanacions.

Pel que fa a l'oli, la gran majoria de cuines escolars amaneixen amb oli d'oliva (93%), i per fregir i per cuinar només un 59% i un 68%, respectivament utilitzen oli d'oliva o oli de gira-sol altooleic.

Altres fets destacables són que en els segons plats cal disminuir la presència de carns vermelles i processades, i augmentar la d'ous, i l'amanida com a acompanyament. En les postres, cal augmentar el consum de fruita fresca, tot i que es detecta un nivell de compliment de les recomanacions molt elevat.

Durant la jornada també es va presentar l'actualització de la guia de L'alimentació saludable en l'etapa escolar, que recull la necessitat de reduir el consum d'aliments poc saludables (brioixeria, galetes, cereals d'esmorzar, refrescos, sucs, batuts i postres làctics, embotits...), disminuir el consum de carns vermelles i processades, incrementar el consum de llegums i aliments integrals, potenciar els aliments estacionals i de proximitat i respectar la sensació de gana expressada per l'infant. També es fa molt èmfasi en la importància dels àpats en família, la participació de l'infant en el procés alimentari, i la reducció del malbaratament alimentari.