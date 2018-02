Vilablareix decideix retirar els penjadors de cubells d'escombraries davant dels habitatges plurifamiliars

A partir d'aquest mes de febrer Vilablareix ja no utilitzarà els penjadors que s'havien fet servir durant els últims quatre anys per recollir les escombraries als habitatges plurifamiliars. L'octubre del 2013 es va implementar la recollida porta a porta i des de llavors s'havia utilitzat aquest sistema.

Aquesta decisió ve derivada del mal funcionament que ha tingut, ja que s'acumulava molta brutícia al carrer i s'hi creaven abocadors incontrolats que degradaven la imatge del municipi i dificultaven la recollida selectiva.

Tal com explica el mateix alcalde de localitat, David Mascort, «hi havia un escampall de cubells cada dia de la setmana» i si en un edifici hi havia un ganxo per habitatge, «hi havia ocasions en què es podien veure fins a una cinquantena de cubells penjats». Quan això passava, si els usuaris deixaven més d'un cubell al penjador, altres usuaris del mateix edifici es veien obligats a deixar el seu cubell a terra.

Un altre dels problemes detectats era que molts d'aquests cubells resultaven malmesos i, fins i tot, n'hi havia que es perdien. Els veïns també s'havien d'enfrontar a l'anonimat d'aquells que aprofitaven per deixar-hi deixalles sense reciclar aprofitant que els residus estaven a la via pública i apartats de l'edifici.



Una alternativa als penjadors

Des del passat dia 1 de febrer, els veïns ja estan utilitzant el nou sistema i, de moment, tal com assegura Mascort «funciona bé i la imatge del sistema de recollida porta a porta ha millorat de manera notable». Quan va començar el porta a porta, ara fa quatre anys, explica que es «va parlar amb cadascuna de les comunitats de veïns a veure com ho volien fer i es va decidir que en alguns dels habitatges unifamiliars es farien servir tòtems». Immediatament es van construir i instal·lar davant dels habitatges, «amb el compromís que es preservaria el civisme i que ho farien bé». En aquell moment alguns veïns ja havien expressat la seva voluntat de fer-ho deixant els cubells a la vorera, tal com es farà ara.

Des del consistori creuen que l'opció triada serà més còmoda, més pròxima als habitatges dels veïns i que evitarà que tornin a trobar-se amb els problemes que es donaven fins ara. «El que s'ha de fer i el que volem fer des de l'Ajuntament és mirar de vetllar pel bé comú» ha afegit l'alcalde de Vilablareix.