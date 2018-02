Vint anys de ressonàncies magnètiques

El servei de Ressonància Magnètica de la Clínica Girona, el primer que va fer aquest tipus d'exploracions a les comarques gironines, ha arribat aquest mes al seu vintè aniversari havent realitzat unes 355.000 proves. La clínica va començar a fer ressonàncies el 2 de febrer del 1998, avançant-se uns mesos a l'hospital Josep Trueta; amb un nou servei que permetia estalviar el desplaçament a Barcelona d'uns 7.000 pacients gironins cada any.

El servei es va posar en marxa amb un aparell que oferia les prestacions necessàries per la tecnologia del moment i feia unes vint-i-cinc proves al dia. Per tirar-ho endavant, el centre va invertir uns 200 milions de pessetes en l'adquisició de la maquinària i les obres per adequar un local que fins llavors servia de magatzem.

L'augment de la demanda de la tècnica va fer que la Clínica Girona instal·lés un segon aparell a finals de l'any 1999, especialment útil per a les persones que tenien claustrofòbia.

La progressiva demanda d'aquesta tècnica i l'evolució tecnològica va fer que s'instal·lessin dos aparells més durant aquests anys. Un d'aquests aparells, instal·lat el 2009, permet estudiar el cos amb el pacient dempeus, el que millora la capacitat per diagnosticar malalties de la columna que en els estudis habituals no poden detectar.

Actualment es pot estudiar i diagnosticar qualsevol malaltia del cos gràcies a l'extraordinària capacitat de la ressonància magnètica en mostrar imatges anatòmiques de la màxima qualitat. És possible fer estudis de qualsevol àrea anatòmica i fins i tot es poden obtenir imatges en temps real, en moviment, del cor, amb la màxima precisió.

El Servei de Ressonància Magnètica de la Clínica Girona està dirigit des de l'inici pels doctors Joan Carles Vilanova i Joaquim Barceló, especialistes en radiodiagnòstic i amb una trajectòria que els va valer un dels premis Bonastruc ça Porta del Col·legi de Metges de Girona.

I és que el servei és un referent en l'àmbit espanyol i internacional en ressonància magnètica, especialment en el camp oncològic i sobretot en el càncer de pròstata. El servei va ser pioner en l'ús de dues tècniques innovadores per abordar el càncer: la ressonància de cos sencer, que permet visualitzar tot el cos en un únic estudi i reduir així el temps d'exploració; i la ressonància multiparamètrica en el diagnòstic de càncer de pròstata, que estalvia biòpsies perquè aporta informació biològica del tumor.

Durant aquests anys els dos radiòlegs han participat en múltiples treballs de investigació en diferents camps de la medicina, han publicat més de 90 articles en les revistes de més impacte i han presentat aquests estudis en els diferents congressos nacionals i internacionals.

Entre els premis que han obtingut, destaca la més alta distinció l'any 2010 en el congrés mundial de radiologia que se celebra anualment a Chicago.