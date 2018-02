Celrà posarà grades al camp de futbol i ampliarà l'edifici de serveis

L'Ajuntament de Celrà ha adjudicat la construcció d'unes grades del camp de futbol municipal, així com l'ampliació i l'adequació de l'edifici de serveis del camp.

En el cas de les grades, es van presentar cinc ofertes i finalment el contracte s'ha adjudicat per un import de 46.350 euros (IVA exclòs). Les obres començaran aviat amb l'objectiu d'aconseguir més confort per als assistents als entrenaments o partits que es disputen al camp.

Pel que fa a les obres d'ampliació i adequació de l'edifici de serveis del camp de futbol, van presentar oferta tres empreses i el contracte es va adjudicar per un import de 33.050 euros (IVA exclòs). Les obres consistiran en l'adequació dels lavabos, la reforma de l'actual bugaderia/magatzem per fer una oficina per al club i l'ampliació de l'edifici per fer un magatzem.