Humana recupera més de nou tones de roba usada a Llagostera el 2017

La Fundació Humana que promou la protecció del medi ambient mitjançant la reutilització del tèxtil i duu a terme diferents programes de cooperació va recuperar 9.411 quilograms de tèxtil usat a Llagostera durant el 2017.

Les donacions a Llagostera representen un augment del 5,28% respecte l'any anterior (quan va ser de 8.939 kg l'any 2016), segons va informar l'organització en un comunicat. El tèxtil és la fracció recollida selectivament amb potencial d'aprofitament més gran, per sobre del vidre, el paper, l'orgànica o el plàstic. En concret, la roba procedeix dels tres contenidors d'Humana a la deixalleria on es diposita la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no s'utilitzen i als quals donem una segona vida. El servei de recollida del tèxtil és gratuït i representa un estalvi important en les despeses de recollida i eliminació dels residus sòlids urbans.