L'Hospital d'Olot preveu tenir una UCI de semicrítics en els pròxims anys

L'Hospital d'Olot Comarcal de la Garrotxa preveu tenir en els pròxims anys una Unitat de Cures Intensives (UCI) per a pacients semicrítics. Aquest nou equipament permetria que el centre pogués assumir operacions més complexes que ara no es poden fer. Ho ha explicat el director-gerent del centre, Josep Maria Padrosa, durant el balanç d'activitat del 2017. Entre les dades, destaca l'augment d'usuaris atesos a l'hospital de dia oncològic, amb un 23% més de sessions respecte el 2016, o l'activitat a urgències, que continua la tendència a l'alça dels últims anys. Durant el 2017 es van atendre 35.321 persones d'urgència, un 5% més que l'any anterior que van ser 33.527. Reforçar les urgències amb dos metges més és una de les prioritats per aquest any. La falta de personal format, però, ha fet que encara no els hagin pogut contractar. El centre també busca cinc especialistes d'àrees com cardiologia, oftalmologia o anestesista, unes places que han quedat vacants i que tenen dificultats per cobrir per la falta de metges.