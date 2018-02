Matí gèlid amb un nou rècord de temperatura a Das de -22,8 graus

Camps blancs, cotxes amb una fina cap de gel i fins i tot, algunes restes de la nevada d'ahir encara . Aquesta és la imatge que s'ha repetit en molts punts de les comarques de Girona aquest matí.



Els termòmetres han caigut entre dos i quatre graus en moltes poblacions i això fa que l'ambient sigui ben gèlid, de cru hivern.



Aquest era l'aspecte d'un camp de Verges aquest matí:





Aquest matí a Verges hi havia una mínima de -1°C amb gebrada - Àngel Galán Mont ? @angelgalanmont

-22,8 ºC de mínima l'Aeròdrom de la #Cerdanya (Das, 1.097 m). Rècord de la seva sèrie de 17 anys, superant els -22,6 ºC del 25/12/2001 https://t.co/nYVjsSq7lp#meteocat — Meteocat (@meteocat) 9 de febrer de 2018

Estacions automàtiques de la XEMA que avui han mesurat una temperatura mínima inferior a -8 ºC (fora de l'alta muntanya) #meteocat pic.twitter.com/GFj02F0En0 — Meteocat (@meteocat) 9 de febrer de 2018

A la població pirinenca deel registre més baix d'aquesta estació meteorològica dels darrers 17 anys.I això ha provocat que molta gent que tenia aparcat el vehicle a fora al carrer, hagués de treure'n el gel.Al Pirineu però hi ha hagut registres molt baixos i en zones més baixes s'han donat mínimes inferiors als 8 graus sota zero.Les temperatures per avui es mantindran baixes i el Meteocat té vigentAquesta és la previsió per a les pròximes hores: