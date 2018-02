El Montseny alerta de possibles restriccions per accedir-hi en vehicle

Davant la gran afluència de visitants prevista pel cap de setmana pròxim, la direcció del Parc Natural del Montseny ha alertat de possibles restriccions per accedir-hi als vehicles privats per l'acumulació de neu a la zona. De fet, el parc recorda que a dia d'avui continuen tancats els accessos a les zones de la Calma i del Turó de l'Home des de la Plana del Coll a la Guardiola. Per contra, la carretera de Campins a Santa Fe i Viladrau (BV-51014 i GIV-5201) i la de Sant Esteve de Palautordera a Montseny i el Brull (BV-5301) estan obertes. Les zones d'aparcament d'aquestes dues vies es tancaran un cop estiguin plenes. Des del parc també s'alerta que els vehicles mal estacionats o estacionats fora de de les zones d´aparcament especialment condicionades al llarg de les carreteres BV-5114 i BV-5301 i els entorns de la vall de Santa Fe seran sancionats i fins i tot retirats si dificulten l´accés de persones i altres vehicles correctament estacionats.