«No ens pensàvem que pogués nevar tant a Maçanet; ara allò que preocupa és que glaci»

La nevada que va afectar part del Baix Empordà, el Gironès i –sobretot- la Selva va obligar a activar màquines llevaneu, avançar la sortida dels alumnes de les escoles i fer treballar de valent les brigades municipals. A Maçanet de la Selva, per exemple, hi va nevar des de primera hora del matí. Sobretot, els flocs de neu van caure amb força entre les deu i les onze, i van fer que l'Ajuntament activés la brigada per escampar sal arreu del poble (sobretot, als passos de vianants i al voltant d'equipaments com el dispensari o les escoles). «No ens pensàvem que pogués nevar tant», admetia un dels treballadors de la brigada. L'alcalde, Josep Maria Ciurana, explicava que allò que el preocupava més era que amb el pas de les hores glacés, cosa que podria comportar problemes si se surt al carrer o s'agafa el cotxe. Sobretot, a l'hora d'accedir a les urbanitzacions.

Tot i que la previsió no ho anunciava, davant la temença que la neu anés a més, també es van reservar generadors i es va habilitar la biblioteca municipal i la sala La Societat per si calia acollir algun veí. A partir del migdia, però, els flocs de neu van anar minvant perquè l'episodi es va anar desplaçant més cap al sud.

Ara, però, allò que preocupa és que la neu no es transformi en glaç. De fet, a Maçanet, no s'hi veia nevar d'ençà l'any 2010 (quan va tenir lloc la intensa nevada que va afectar bona part de Catalunya). «Com que ara els dies són molt curts, hem d'intentar evitar els problemes derivats del gel; això és el que ens preocupa més, perquè ara fa vuit anys per exemple, es van glaçar les canonades d'aigua», explicava el regidor de Governació, Antoni Guinó.



Sortida abans d'hora

Les escoles, l'institut i la llar d'infants no van tancar, però sí que van avançar la sortida dels alumnes. Es va avisar les famílies perquè aquells pares que poguessin anessin a buscar els nens. De totes maneres, els centres van romandre oberts durant l'horari habitual per aquells que no puguin recollir-los. En Joel i la Joana arribaven a casa cap a les onze del matí. Ho feien acompanyats de la seva mare, la Mireia Bragulat, que havia anat a buscar un altre fill a la llar d'infants. «Hem sortit al pati, hem fet un ninot de neu i ens han dit que havíem de marxar cap a casa», explicaven els dos nens.

La Mireia, per la seva banda, deia que ahir al matí ja tenien «dubtes» d'anar a l'escola, perquè nevava. «Però al cap d'una estona ja ens han avisat via WhatsApp que, aquells qui poguéssim, anéssim a buscar les nens; més que res per precaució, perquè molta gent viu a les urbanitzacions», explicava. L'Escola Nova de Maçanet, on hi ha 275 alumnes, va quedar pràcticament deserta. Les aules estaven buides i els alumnes es van portar a la biblioteca. Tots anaven amb pijama perquè celebraven el Carnestoltes, i tocava vestir-se així.