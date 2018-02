Olot estudia l'aspecte del mercat del dilluns en el Firal remodelat

L'Ajuntament d'Olot ha encarregat un estudi per tal de definir com ha de ser el mercat setmanal del dilluns quan les obres de remodelació estiguin acabades. Segons ha explicat l'alcalde, Josep Maria Corominas (PDeCAT), han encarregat el treball a l'arquitecte Xavier Bayona. És un dels membres de l'equip XAA Arquitectura, coautors del projecte de reforma, conjuntament amb Bach Arquitectes i Lluís Paumé.

L'alcalde ha considerat que en el futur Firal el sistema actual de parades obertes a la caixa dels camions i de cavallets canviaria amb l'aplicació de l'estudi. Segons ell, la idea és que les parades fossin iguals, cosa que, segons el seu criteri, donaria personalitat al Firal d'Olot.

Ha explicat que han considerat la possibilitat que els paradistes portessin una espècie de moqueta on posar la parada per així no danyar el paviment nou.

Lloses amples i resistents

Les lloses noves que marquen la primera imatge concreta de com serà el nou Firal van començar a ser posades fa uns dies i ara ja ocupen la part de davant de la llibreria Drac.

Sobre el nou paviment, l'alcalde ha explicat que ha estat provat perquè sigui resistent a les neteges del mercat del dilluns. Es tracta d'unes lloses gruixudes que han estat contrastades com a bones i estan en passejos importants de ciutats catalanes.

L'alcalde ha avançat que falten pocs dies per començar les obres del túnel entre els aparcaments subterranis al Firal Petit.

També han de començar ben aviat les obres de l'edifici de pisos de l'Illa del Teatre. La idea és que les obres coincideixin per no haver de deixar passos per als camions. També ha començat el trasllat de les capses del transformador a l'Illa del Teatre.

L'alcalde ha avançat que passat Setmana Santa alguns bars podran tornar a obrir les terrasses i, de cara l'estiu, més.