La quarta edició del Pressupost Participatiu Jove d'Olot comptarà amb 10.000 €

L'àrea de Joventut de l'Ajuntament d'Olot ha presentat la quarta edició del Pressupost Participatiu de Joventut. Es tracta d'un projecte liderat per l'Ideal-Oficina Jove de la Garrotxa. Forma part d'un seguit d'accions i activitats que tenen l'objectiu de fomentar la participació dels joves i el seu empoderament dins el marc d'Olot, Ciutat Educadora.

La novetat d'enguany és que hi ha 2 franges d'edat. Per una banda, destinaran 5.000 euros a tots els projectes que presentin joves de 12 fins a 16 anys i, per l'altra, uns altres 5.000 euros a les propostes presentades per joves de 17 fins a 29 anys.

Els projectes que tiraran endavant s'escolliran en 2 assemblees que se celebraran els dies 9 i 16 de març. La primera data és per als joves de 17 fins a 29 anys i la segona per als de 12 fins a 16 anys.

Els joves que hagin presentat les propostes escollides seran els encarregats de gestionar i organitzar l'activitat amb el suport de l'equip tècnic i dinamitzador de l'Ideal-OJG, de la Garrotxa Jove i de l'IME.

Fins ara l'experiència del pressupost de Joventut ha estat bona. En les 3 edicions anteriors, els joves han organitzat 15 projectes que van tenir ressó i èxit: festa holi, recuperació d'un festival hip -hop i sopars de cultures.