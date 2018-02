Visita institucional de la Diputació al Parlament d'Israel i a la fira de turisme

El president i vicpresident de la Diputació de Girona, Pere Vila i Miquel Noguer, van visitar el Parlament d'Israel i es van reunir amb el parlamentari Haim Jelin. També el Patronat de Turisme Costa Brava Girona va participar els 6 i 7 de febrer a la fira de turisme més important d'Israel (International Mediterranean Tourism Market), a Tel-Aviv, per promocionar la Costa Brava i el Pirineu gironí. Segons l'ens, la visita va servir per conèixer el creixent mercat turístic jueu cap a la demarcació i per estrènyer relacions en l'àmbit turístic amb Israel, on van constatar el coneixement que tenen del call jueu de Girona i de Besalú.

També van visitar la seu de la fundació privada en defensa dels drets Keren Hayesod per finançar el projecte d'Amigour d'ajuda per a un habitatge segur i assequible per a gent amb pocs recursos i sense suport familiar, supervivents de l'holocaust i van fer una aportació.