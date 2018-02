Estacions meteorològiques ajudaran els viticultors de l'Empordà a combatre un fong

Una xarxa d'onze estacions meteorològiques ajudarà els viticultors de la DO Empordà a combatre el míldiu, un fong que afecta les vinyes i fa que produeixin menys raïm. Fins ara, per prevenir la malaltia, s'anaven aplicant pesticides i fitosanitaris als ceps de manera periòdica. Gràcies a aquests aparells, però, els viticultors podran saber quin és el moment exacte en què caldrà fer-ho. «Bàsicament, quan plou o quan les fulles estan molles, perquè hi ha humitat o rosada, és quan es donen les condicions perquè la malaltia aparegui», va explicar el director de l'IRTA-Mas Badia, Joan Bonany.

Les estacions meteorològiques, que funcionen amb energia solar, faran lectures de les condicions climàtiques cada hora. Si es veu que hi ha risc d'aparició del míldiu, s'avisarà els viticultors perquè facin tractament als ceps.

El míldiu és una de les principals malalties que afecten la vinya i fa que se'n ressenteixi la producció de raïm. La provoca un fong que fa que les fulles dels ceps s'assequin i no puguin fer la fotosíntesi. I això, de retruc, provoca que els penjolls no creixin. Combatre el fong del míldiu (la Plasmopara vitícola) és complicat. I és que les seves espores poden passar-se més d'un any dins la terra, sense perdre la capacitat d'infectar la vinya en campanyes posteriors.

Fins ara, els viticultors de la DO Empordà anaven aplicant pesticides i fitosanitaris als ceps periòdicament. Ara, però, sabran el moment exacte en què caldrà fer el tractament. I és que el consell regulador de la DO, el Departament d'Agricultura i la Diputació han instal·lat una xarxa d'estacions meteorològiques que permetran saber quan es donen les condicions de risc perquè la malaltia aparegui. I, per tant, actuar-hi a temps.

En total, la xarxa consta d'onze estacions repartides entre l'Alt i el Baix Empordà. Aquests últims dies s'han instal·lat cinc aparells a Calonge, Masarac, Agullana, Garriguella i el Port de la Selva. A aquests se n'hi sumen quatre propietat dels cellers Espelt i Peralada (a Vilajuïga, Rabós, Colera i Capmany) i dos de la Generalitat (i que es troben a Espolla i Roses).

Anàlisis periòdiques

Les estacions tenen sensors de temperatura i d'humitat, un pluviòmetre, un anemòmetre i una sonda d'humectació foliar (aquesta darrera permet veure si les fulles del cep estan molles). Funcionen amb energia solar i durant els 365 dies de l'any faran, almenys, una lectura cada hora.

Les dades que recullin els aparells s'aniran analitzant de manera periòdica. Qui s'encarregarà de fer-ho serà l'Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (l'IRTA), que depèn del Departament d'Agricultura. Cada vegada que detectin les condicions més propenses a l'aparició del míldiu, avisaran els viticultors perquè facin el tractament corresponent. «Això passa quan la fulla és molla i el fong la pot infectar; bé sigui perquè plou, perquè hi ha molta humitat o perquè hi ha rosada», va concretar Joan Bonany. El director concreta que a l'Alt Empordà les condicions de risc són «més baixes» que en altres zones de producció, sobretot perquè la tramuntana «hi ajuda» i ajuda a ressecar l'ambient.

De totes maneres, la DO no s'escapa de patir les conseqüències del míldiu. De fet, com va recordar el president de la DO, Xavier Albertí, el fong va fer «grans estralls» durant la campanya 2015-2016. Albertí també va explicar que, de retruc, la xarxa integrada d'estacions meteorològiques farà que els tractaments als ceps s'apliquin quan realment sigui necessari.

Producció més «ecològica»

«D'aquesta manera, aprofitem el coneixement per rebaixar el tractament, i aquesta és la filosofia d'aquesta xarxa», va subratllar el president de la DO Empordà. D'aquesta manera, els viticultors reduiran l'ús de fitosanitaris i s'avançarà cap a una producció més «ecològica i sostenible», va precisar Albertí. Precisament, un dels objectius que recull el pla estratègic que en els darrers anys ha implantat la denominació d'origen.

Aquest sistema estarà en procés durant tres anys per valorar-ne l'efectivitat. Al llarg d'aquest temps, es faran estudis sobre terreny a diverses vinyes per comparar l'evolució de la malaltia. Per això, s'analitzarà l'aparició del míldiu a ceps que no es tractaran (ceps testimoni), a d'altres on s'aplicaran els fitosanitaris en funció dels avisos que emeti la xarxa i, finalment, a uns tercers que es continuaran ruixant amb pesticides com fins ara.