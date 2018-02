Estudiants de Figueres, Palafrugell i Girona guanyen l'Olimpíada de Biolgia a la UdG

La Facultat de Ciències de la Universitat de Girona va acollir, per cinquè any consecutiu, la fase local de l'Olimpíada de Biologia, el dissabte, 3 de febrer. Hi van participat 47 alumnes de Batxillerat procedents de tretze centres educatius de l'Alt Empordà, Baix Empordà, la Selva, Gironès i el Pla de l'Estany. La UdG va acollir la prova teòrica que es va fer, simultàniament, a Vic, Barcelona, Tarragona i Lleida, amb més de 450 participants. Els 20 millors classificats a les fases locals van participar a la prova pràctica que es va celebrar dimarts passat a la Universitat de Barcelona. D'aquests 20, cinc s'havien classificat a la fase local celebrada a la UdG: són Ignasi Folch Casanovas, de l'Institut Olivar Gran de Figueres; Xavier Povill Clarós i Fernando Gastón Codony, de l'Institut Jaume Vicens Vives de Girona; Aleix Torres Camps del Bell-lloc del Pla de Girona i Fèlix Haba Redondo, de l'Institut Frederic Martí i Carreras de Palafrugell. L'Olimpíada de Biologia vol implicar els estudiants de Batxillerat en el desenvolupament d'aquesta ciència.