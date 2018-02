Les nevades deixen pas a temperatures gèlides per als dies de Carnaval

Les nevades d'aquesta setmana han deixat pas a unes temperatures gèlides que s'estendran a la província durant els pròxims dies i Protecció Civil té vigent fins dilluns l'alerta per onada de fred. Serà un cap de setmana de Carnaval de portar roba tèrmica per sota de les disfresses, perquè desafiar el fred serà realment complicat.

Ahir, hi va haver la temperatura més baixa a l'aeròdrom de Das des que hi ha instal·lada l'estació meteorològica. S'hi va registrar una mínima de 22,8 graus sota zero. Es tracta d'un rècord de la seva sèrie de 17 anys, ja que va superar els -22,6 graus del 25 de desembre de l'any 2001. El municipi de Das fa dos dies que bat rècords, ja que dijous va fer la mínima més baixa de tot Espanya amb 21,5 graus sota zero.

A tota la província ahir va ser un dia gèlid i, de bon matí, en la majoria de poblacions s'hi podien veure els camps blancs, cotxes amb una fina cap de gel i, fins i tot, algunes restes de la nevada de dijous que va sorprendre a cotes baixes de la Selva, el Gironès i el Baix Empordà.

Els registres van caure de mitjana si es compara amb dijous entre dos i quatre graus en moltes poblacions i això va fer que l'ambient fos de cru hivern. Les temperatures en zones de l'interior i del litoral, però, es van moure en valors mínims d'entre els un i els sis graus. I això va provocar que molta gent que tenia aparcat el vehicle a fora al carrer hagués de treure'n el gel.

A Girona ciutat, per exemple, es van assolir els -5,7 graus o a Vilobí, 7,8 graus sota zero. Al Pirineu, però, es on va haver-hi registres molt baixos i en zones més baixes hi ha hagut mínimes inferiors als 8 graus sota zero. A Puigcerdà es va arribar als 14,8 sota zero, a Molló, fins a 8,4 graus negatius, entre d'altres. Les temperatures està previst que es mantinguin baixes, tant les nocturnes com les màximes, que ahir van rondar per exemple a Girona els 8,5 graus però a Molló, els 2,5 graus sota zero.