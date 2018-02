Nius de vespa asiàtica al Pla de l'Estany, a l'espera que els retirin

Aquest és un dels dos nius de vespa asiàtica que, en qüestió de pocs dies, voluntaris de l'Agrupació de Defensa Forestal l'Estany han trobat al Pla de l'Estany. El de la fotografia es troba al terme municipal de Porqueres, a la carretera de circumval·lació de l'Estany de Banyoles, a prop de la riera Castellana, i els tècnics estudien com retirar-lo. Tal com s'observa, el niu es troba en estat d'abandonament perquè les vespes reines hivernen, enterrades, i també està deteriorat per les pluges recents.