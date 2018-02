Òmnium Gironès triplica el nombre de socis i passa de 1.113 a 3.450 en 4 anys

Òmnium Gironès ha triplicat el nombre de socis durant els últims quatre anys passant dels 1.113 el 2014 als 3.450 de final del 2017. Segons l'entitat, el creixement s'emmarca «en la conjuntura política que viu el país que ha comportat un fort augment de la massa social de l'entitat, especialment els últims mesos». Aquesta és una de les dades que es va donar a conèixer durant l'Assemblea General que Òmnium Gironès va celebrar dijous a la Casa de Cultura de Girona i que va reunir prop de 100 persones amb la presència del membre de la Junta Nacional d'Òmnium Ignasi Termes.

Durant l'assemblea es va presentar la memòria d'activitats del 2017, un exercici molt marcat pels preparatius i posterior celebració del referèndum de l'1 d'octubre i per l'empresonament del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. També es va presentar el pla de treball per al 2018 que, a més de treballar per la llibertat de Cuixart i la resta de presos, inclou els projectes propis que han caracteritzat l'entitat els últims anys.

Segons el president d'Òmnium Gironès, Sergi Font, l'objectiu és ser «més Òmnium que mai», i vol dir «ser més persones, més participatius, arribar a més llocs, explicar-se més i ser més presents als barris». Font va afegir que es concreta en tres objectius: crear més consciència econòmica a través d'entitats que treballen en l'ús conscient del diners; crear més cohesió amb programes de treball extraescolar i amb les famílies per vincular la cultura catalana com element d'oci, i més xarxa per arribar a més municipis al Gironès.

Pel 2018 Òmnium continuarà amb els programes de cohesió a través de la cultura catalana com l'Arrelarreu, on alumnes de secundària de diferents nacionalitats expliquen de manera teatralitzada contes a les biblioteques de Girona i Salt i als centres educatius; la mostra d'audiovisual en català VOC; la Festa del Tió; la Flama del Canigó; l'Estenempoesia o el Frontissa, el festival de rap i hip-hop en català, entre altres.

Per la seva part Termes va dir que Cuixart està anímicament fort i va animar els assistents a enviar-li cartes de suport a la presó.