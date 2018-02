Rècord històric anual de viatgers en transport públic a Girona: 7,3 milions

Amb l'excepció de 2013, quan es va registrar una davallada de l'1,6%, el nombre de viatgers que es desplacen en transport públic per l'àrea de Girona no ha parat de créixer: la tendència positiva es va mantenir l'any passat, que va tancar amb 7.311.745 d'usuaris, un 3% més que el 2016. Una xifra de rècord, la més alta des de l'any 2008 –quan es va posar en marxa la integració tarifària a la província–, que ahir donava a conèixer l'Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM), l'ens creat per coordinar el sistema de transport públic al Gironès, la Selva, el Pla de l'Estany, l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Ripollès i la Garrotxa (la Cerdanya s'inclou en l'ATM de Lleida).

En aquest context, des de l'ATM de Girona assenyalen que l'ús de les targetes multiviatge també ha assolit «un màxim històric»: així, dels 7,3 milions de viatges registrats, 3.199.254 corresponien a títols integrats. Els abonaments que més fan servir els usuaris són, per aquest ordre, la T-10 (26,45% del total de validacions efectuades el 2017); la T-10/30 (24,68%) i la T-50/30 (24,83%). Aquests percentatges, apunten des de l'ATM, confirmen «l'alta fidelització de l'usuari del transport públic de l'àrea de Girona, ja que aquests abonaments multiviatge representen més del 75% del total de validacions». En aquest context, les validacions fetes amb la T-12 –els abonaments que poden fer servir els menors de 12 anys–, van representar, l'any passat, el 9,20% del total; de la seva banda, l'altre títol disponible, la T-MES, es va utilitzar en el 13,74% de les validacions.

Un 85% més que en el 2006

La comparació de la dada d'usuaris de l'any passat amb la del 2008 dona com a resultat un increment molt significatiu, del 34,8% (aquell any van utilitzar el transport públic 5.452.618 viatgers, segons dades de l'ATM). El creixement és encara més pronunciat si la comparativa es fa amb el 2006: en aquell exercici les línies de transport públic van ser utilitzades per 3.939.389 usuaris; des de llavors, la xifra ha crescut un 85,6%. La Generalitat, tres consells comarcals (Gironès, la Selva i el Pla de l'Estany) i 45 municipis, amb la ciutat de Girona al capdavant, integren l'Autoritat Territorial de Mobilitat de Girona.