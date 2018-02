Una allau fa aturar el Cremallera de Núria tot el cap de setmana

Una allau va obligar ahir al matí a tancar el servei del Cremallera de Núria durant tot el cap de setmana. L'incident, que va ser provocat per personal expert de la vall i no va provocar cap ferit, va enterrar de neu la via per on passa el ferrocarril, cosa que en va impedir la circulació. Tot plegat va passar a la zona de Fontnegre, i va fer que, per precaució, es mantingui tancat tant el servei com l'estació durant tot el dia d'avui també.

Els clients de l'hotel Vall de Núria i els de l'alberg són els únics que van poder accedir a la zona, a través d'un cremallera especial que anava precedit d'una màquina llevaneu. Durant tot el dissabte la vall va registrar altres allaus, no provocades, però en cap cas hi va haver ferits ni danys materials.

L'altre protagonista del dia d'ahir va ser el vent, que va bufar amb força, sobretot, a la comarca de l'Alt Empordà on, cap a les 12 del migdia, es van registrar ratxes de fins a 139 km/h a l'estació de Portbou. Per aquest motiu el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) va activar l'avís de perill alt en aquesta zona i al Ripollès i moderat en les comarques del Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i el Baix Empordà. Segons dades d'aquest servei i de les estacions del Meteoclimatic, van destacar registres com els 99 km/h al pantà de Darnius-Boadella, 87 km/h a la Jonquera o els 74,2 km/h a Roses, entre altres. Tot i la intensitat de les ventades, els Bombers no van haver de fer cap sortida.