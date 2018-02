Arbúcies Rescaten tres persones a les Agudes

Els Bombers de la Generalitat van haver de rescatar ahir tres excursionistes que es van veure sorpresos per la caiguda d'una placa de gel mentre feien una travessa a peu per la zona del coll de Castellets, a la muntanya de les Agudes (Arbúcies). L'avís es va produir al voltant de dos quarts de deu del matí, i informava que tres persones de 34, 47 i 48 anys havien relliscat per una canal en caure'ls una placa de gel. Tots tres van ser rescatats pels Bombers i evacuats amb ambulància fins a l'hospital de Sant Celoni amb ferides de caràcter lleu.