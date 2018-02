Campdevànol ajudarà a pagar la reforma de façanes

L'Ajuntament de Campdevànol subvencionarà la rehabilitació de façanes i cobertes de les finques incloses en el marc del programa de la Llei de Barris. Segons ha informat el consistori, les finques que s'hi podran acollir han de tenir més de 25 anys i han d'estar incloses dins del sector on s'està actuant amb la Llei de Barris, és a dir, el carrer Major i adjacents, el sector antic de darrere de l'Església i el barri del Raval. Es podran presentar totes les obres que s'hagin portat a terme entre l'any 2010 i fins a final de 2018, acreditant-se amb la documentació corresponent.

Per optar a aquestes ajudes, els treballs realitzats en aquestes finques han de ser la millora de la coberta o el pintat i embelliment de la façana. L'import de la subvenció que es donarà serà en funció del total de la inversió i el termini per tramitar les sol·licituds serà de l'1 d'abril a l'1 de novembre. Aquesta línia de subvencions ja es va aprovar l'any passat, però no es va treure la convocatòria a causa de problemes jurídics associats a la Llei de Barris.