El Carnestoltes venç el fred i el vent

La gran festa de l'hivern, el Carnaval, va omplir de rues els carrers de les principals poblacions de la Costa Brava però, també, espais com el Mercat del Lleó de Girona, on ahir els comerciants van canviar els seus davantals habituals per disfresses. Ara bé, l'espectacularitat i l'expectació per aquesta tradició lligada a la Quaresma es va concentrar, com cada any, en municipis com Platja d'Aro, Roses o Palamós.

Les disfresses van haver de superar la prova del vent, que ahir a la tarda bufava amb intensitat al conjunt de les comarques de Girona i, especialment, a les empordaneses.

La Gran Rua de Carrosses i Comparses celebrada ahir a la tarda va marcar la jornada principal del 41è Carnaval de Platja d'Aro. Si al matí van desfilar una desena de colles per tal d'exhibir les seves creacions, a la tarda van ser prop de 70 –d'arreu de les comarques de Girona– les que van sortir al carrer per participar en un concurs que va repartir més de 8.000 euros en cinc premis que s'han entregat aquesta nit, durant el Ball de Carnaval al Palau d'Esports i Congressos. En concret, el jurat ha premiat les millors Carrossa Gran, Carrossa Petita, Comparsa, Disfressa i Colles Locals, i ha reconegut la millor Colla Debutant. El carnestoltes de Castell-Platja d'Aro va arrencar el 3 de febrer i acabarà dimecres, amb l'enterrament de la Sardina.

Una mica més al nord, l'Associació del Carnaval de Palamós va aplegar 50 colles –20 comparses, 4 carrosses, 23 plataformes decorades i 3 colles d'animació– en la rua central del programa d'actes que, abans de les 4 de la tarda, va començar a recórrer les avingudes principals del municipi. A banda i banda d'aquests vials, es van repartir 3.000 cadires a disposició del públic. Cap a la mitjanit, la festa va continuar amb un Ball de Disfresses a la nau polivalent.

A l'Alt Empordà, l'Escala o Roses van ser dues de les poblacions que ahir van celebrar carnavals destacats. A l'Escala, el tret de sortida el va donar una cercavila infantil, que va anar seguida d'una xocolatada popular i un ball; primer per als menuts i, a la nit, per als adults. La Gran Rua de Carnaval d'aquest poble està programada per aquest matí.

A Roses, des de les 4 de la tarda, l'avinguda de Rhode va acollir la «passada infantil»; el mateix espai que aquest migdia serà l'escenari de la desfilada principal.

Però el carnaval no és exclusiu de la costa, tal com es va posar de manifest a Santa Coloma de Farners, que ahir es va omplir de música i de color amb una rua que va mobilitzar prop de 900 persones, distribuïdes en una vintena de colles. Aquí també hi va haver premis, en les categories de millor Coreografia, Comparsa, Comparsa local, Carrossa, Carrossa local i per a la Colla més carnavalesca.