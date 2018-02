Les dones obeses tenen dotze vegades més possibilitats de patir un càncer

Tenir sobrepès o obesitat incrementa de forma exponencial el risc de patir una malaltia cardiovascular o càncer, especialment en el cas de les dones. És la conclusió de l'estudi FRESCO (Funció de Risc Espanyola d'esdeveniments Coronaris i Altres), en què han participat investigadors gironins. La investigació liderada per l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) ha seguit durant una dècada 54.446 persones de set comunitats autònomes i és l'estudi més gran realitzat fins ara en aquest camp a l'Estat. Entre d'altres grups de recerca, hi han participat investigadors del Registre Gironí del Cor, el Regicor, i de l'Institut d'Investigació en Atenció Primària (Idiap) Jordi Gol a les comarques gironines.

L'estudi conclou que l'epidèmia de l'obesitat colpeja més les dones que els homes. Les dones obeses tenen cinc vegades més risc de patir una malaltia cardiovascular i multipliquen per dotze les possibilitats de desenvolupar un càncer que les que tenen un pes normal. Si tenen sobrepès, encara que no arribin a l'obesitat, es manté un increment del risc del doble de possibilitats en el cas de les patologies cardiovasculars, i quatre vegades més en les oncològiques.

La influència del pes en la salut masculina, en canvi, es manté a una escala inferior. Així, l'obesitat multiplica per dos les possibilitats de desenvolupar algun càncer, però no influeix de forma significativa en el cas de les malalties cardiovasculars.

La doctora Maria Grau, una de les autores de la publicació i investigadora del Grup de recerca en Epidemiologia i Genètica Cardiovascular de l'IMIM, destaca que la recerca fa evident que «qualsevol increment de l'índex de massa corporal per sobre dels nivells recomanats suposa un augment proporcional del risc d'esdeveniments adversos per a la salut».

Un 26% amb un pes normal

De les més de 54.000 persones que han participat en l'estudi, homes i dones de 35 a 79 anys, més de 25.000 participants tenien sobrepès i 15.000, obesitat. Només el 26% tenien un pes considerat normal, per sota de 25 punts de l'índex de massa corporal.

És el primer cop a l'Estat que s'analitza un grup d'aquesta importància, descartant els possibles efectes d'altres patologies vinculades al pes, com ara la hipertensió, diabetis o hipercolesterolèmia.

Els investigadors consideren que els resultats de l'estudi són molt preocupants. El doctor Jaume Marrugat, investigador principal d'aquest estudi i director de Programa d'Epidemiologia i Salut Pública de l'IMIM, destaca que cal «buscar estratègies per al desenvolupament d'activitats de promoció d'una dieta saludable, la realització d'activitat física, el cribratge de malalties i establir polítiques de prevenció que afectin el conjunt de la població, per ajudar a disminuir la prevalença de l'obesitat». Marrugat deixa clar que «les millores en els factors de risc cardiovascular assolides en els darrers 20 anys, queden dramàticament neutralitzades per l'epidèmia de l'obesitat».

Els responsables de l'estudi remarquen la necessitat que els pacients obesos redueixin el pes, ja que disminuir el grau d'obesitat ajuda a baixar el risc de mort.

En aquest sentit, en el cas d'un país amb una esperança de vida mitjana de 80 anys, les persones amb algun tipus de sobrepès que als 40 anys perdin 5 quilos de pes i no el recuperin, reduiran un 20% el risc de patir malalties cardiovasculars. Entre les dones, aquesta reducció també farà baixar un altre 20% el risc de morir per càncer.