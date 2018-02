Torrent, el diputat més acabalat; Jean Castel, el més endeutat

A l'inici de cada legislatura els diputats electes al Parlament de Catalunya han de superar un tràmit indispensable per recollir l'acta: fer la declaració de béns i rendes per deixar constància pública dels actius (immobles, vehicles, dipòsits bancaris, inversions, etc.) i passius (préstecs, crèdits, hipoteques) que acumulen. La declaració és obligatòria i peremptòria i el dret d'asseure's en un dels 135 escons de l'hemicicle queda condicionat a exposar a ulls de tothom el balanç de comptes personal. Al finalitzar la legislatura –la XII encara no ha començat efectivament, pendent de la investidura del president de la Generalitat i de la posterior formació de Govern– els diputats hauran de presentar una segona declaració de béns, que permetrà fer comparacions que poden ser o no odioses, en funció de si el patrimoni ha augmentat molt, poc o gens.

En virtut de la Llei electoral, la província de Girona té 17 representants al Parlament. Les eleccions del 21-D van determinar que set corresponien a JxCat, quatre a ERC, quatre a Cs, un al PSC i un a la CUP. Quins són els més acabalats? I els que acumulen un patrimoni més ingent? I els que menys tenen? La llista, consultable a parlament.cat i elaborada a partir de la informació que aporten els càrrecs electes, dona resposta a interrogants com aquests.



140.000 euros al compte

Per exemple: dels diputats de Girona, el que (de llarg) té un saldo més elevat al compte corrent és el president del Parlament, Roger Torrent, que anava de número dos a la llista d'ERC. Té estalviats140.000 euros. A l'altre extrem s'hi situa la diputada de la CUP Natàlia Sànchez, que només disposa de 700 euros al compte i que, en el moment de fer la declaració, havia contret un deute superior al 2.300 euros en virtut d'un préstec mercantil i un crèdit al consum.



Caula, la primera inversora

I si Torrent és, de tots els 17 diputats, el que té una tresoreria més sòlida, la seva companya de partit Anna Caula, que anava de número 3 a la llista republicana, s'erigeix com la que té més accions (39.211 euros) i títols de deute públic o participacionis en fons d'inversió (48.000 euros). També inverteixen en borsa o en altres productes financers l'alcade de Besaluí, Lluís Guinó (número cinc de JxCat); Jordi Munell, que anava de sis, i Francesc Ten, que era el setè candidat de la mateixa llista. L'exconsellera de Treball, Dolors Bassa, que va encapçalar la llista d'ERC, i Jean Castel, primer candidat de Cs, també tenen diners invertits en renda variable.



Bruguera, el previsor

De les declaracions individuals se n'extreu que els plans de pensions és una opció que, de moment, només tenen en compte una minoria. Només cinc en tenen de contractats; es tracta de Guinó, Gemma Geis, número 1 de JxCat, i Ferran Roquer, número vuit de la llista que liderava l'expresident Carles Puigdemont i que substitueix a l'hemicicle l'exconseller Lluís Puig, que va renunciar a l'acta; Dolors Bassa i Rafael Bruguera, l'únic candidat del PSC que va sortir escollit el 21-D passat. D'aquests cinc és precisament Bruguera qui té estalviada una suma de diners més gran per a la jubilació: 44.000 euros.



Castel: el que té més passiu

En passius, el polític que va encapçalar la llista de Cs, Jean Castel, s'endú la palma, amb un préstec hipotecari per valor de 384.460 euros que, presumiblement, va contractar per comprar dos habitatges valorats en 195.810 euros cadascun. Juntament amb Castel, deu diputats més han contret algun tipus de préstec. En l'apartat del deure, ocupa la segona posició Lluís Guinó, amb 143.436 euros pendents de pagament, corresponents a tres hipoteques.

Digues-me què tens i et diré què t'agrada: de les declaracions dels diputats per la circumscripció de Girona se'n poden deduir les aficions, les debilitats que tenen. La de Jordi Munell, que anava de número sis de JxCat, són els cotxes clàssics. En posseeix cinc: un Seat 600 del 1973; un Lancia Beta Sport del 1978; un BMW 320D de 1983; un Ford Capri 2.0 MK3 del 1983 i un Jeep Wrangler del 1993. De la seva banda, Ferran Roquer és aficionat a navegar i ho fa en un veler Beneteau Océanis 37, que en el mercat de segona mà es ven a un preu aproximat de 80.000 euros; també és titular d'un amarratge al Club Nàutic de Llançà valorat en 40.000 euros i té dues motos i un cotxe.



Empresària Madrenas

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, té el 99,99% de la societat Espectacles i Vivències SL, valorada en 167.999 euros, i el 25% de New Tràmit Empresarial. Jordi Munell posseeix el 45% de Tornasol Turisme SL i el 10% d'Arròs-Fideus SL. Anna Caula és administradora solidària amb participació del 50% a Espais de Lleure i esport SL, mentre que Jean Castel és soci de Consultants Union & International Trade SL.